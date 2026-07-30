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Οδύσσεια: Τα έσοδα της ταινίας τις πρώτες 12 ημέρες

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα στην Κίνα

The LiFO team
The LiFO team
ΟΔΥΣΣΕΙΑ BOX OFFICE ΝΟΛΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Universal Pictures
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Μετά από 12 ημέρες κυκλοφορίας, η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Variety, η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους έχει συγκεντρώσει 320,5 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 407,4 εκατ. δολάρια από τις διεθνείς αγορές, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις στα 727,9 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται ήδη για την τέταρτη πιο εμπορική ταινία του 2026, πίσω μόνο από τα «Toy Story 5» (1,02 δισ. δολάρια), «The Super Mario Galaxy Movie» (1,001 δισ. δολάρια) και «Michael» (1,001 δισ. δολάρια). Όπως εκτιμά το περιοδικό, μέσα στις επόμενες ημέρες η «Οδύσσεια» αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Οδύσσεια δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Κίνα

Μάλιστα, η ταινία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κινηματογράφου στον κόσμο. Η πρεμιέρα της εκεί έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου, με προβολές σε σχεδόν 800 αίθουσες IMAX και χιλιάδες ακόμη συμβατικές αίθουσες.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και της Marvel, το οποίο κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα και αναμένεται να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες εισπράξεις ανοίγματος όλων των εποχών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η «Οδύσσεια» θα διατηρήσει τη δυναμική της. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εισπράξεις 50 έως 60 εκατ. δολαρίων κατά το τρίτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Με προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η «Οδύσσεια» αποτελεί την ακριβότερη παραγωγή της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα εξελιχθεί και στη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει τις συνολικές εισπράξεις των «The Dark Knight» (1,008 δισ. δολάρια) και «The Dark Knight Rises» (1,08 δισ. δολάρια), τις ομώνυμες ταινίες του Μπάτμαν.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, έχει γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία στις αίθουσες IMAX, καθώς είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Μέχρι στιγμής, οι προβολές σε αυτή τη μορφή έχουν αποφέρει 140 εκατ. δολάρια, με την IMAX να σημειώνει ότι πρόκειται για τη δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία της που ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια, μετά το «Avengers: Endgame».

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

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