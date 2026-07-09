Οδύσσεια: Πώς τα τέρατα του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο έδωσαν έμπνευση στον Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, για τα μυθικά πλάσματα τα οποία παρουσιάζονται στην «Οδύσσεια».

Ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, φαίνεται να άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε κινηματογραφικά τα τέρατα ο Νόλαν, σημειώνοντας πως η προσέγγιση του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη «ενέπνευσε» τα μυθολογικά πλάσματα που εμφανίζονται στην «Οδύσσεια».

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους ακολουθεί το μακρύ ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τέρατα, θεούς και μυθικούς εχθρούς, ενώ η σύζυγός του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) αποκρούει τους μνηστήρες και ο γιος τους Τηλέμαχος (Τομ Χόλαντ) τον αναζητά.

Τον ήρωα Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο πολυπληθές καστ συμμετέχουν επίσης, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του μνηστήρα Αντίνοου, η Zendaya ως Αθηνά, η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ και η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη της Τροίας και Κλυταιμνήστρα. Στην ταινία εμφανίζονται ακόμη οι Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Χιμές Πατέλ, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν και Μία Γκοθ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε ζωή στα μυθικά πλάσματα της «Οδύσσειας» με σκηνοθετική προσέγγιση από τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Σε νέα συνέντευξή του για τη δημιουργία της «Οδύσσειας», ο Νόλαν μίλησε για το πώς έδωσε ζωή στα μυθικά πλάσματα και για την έμπνευση την οποία άντλησε από τη σκηνοθετική προσέγγιση του ντελ Τόρο, ο οποίος έχει καταπιαστεί πολλές φορές στις κινηματογραφικές του δημιουργίες με τις αποδόσεις τεράτων στη μεγάλη οθόνη.

«Εμπνεύστηκα πολύ από τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο», δήλωσε στους Los Angeles Times. «Αυτό που έμαθα από εκείνον είναι ότι ένα τέρας δεν είναι απλώς ένα τέρας. Πρέπει να το προσεγγίζεις με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεις οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα».

Ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer» ανέφερε ότι αξιοποίησε αυτή την σκέψη στην προσπάθειά του να αποδώσει κινηματογραφικά τη Σκύλλα, το εξακέφαλο θαλάσσιο τέρας που συναντούν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του στον δρόμο της επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο, μία διαδικασία που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα οπτικά εφέ.

Πέρυσι, λίγο πριν από την κυκλοφορία της δικής του μεταφοράς του «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ, ο ντελ Τόρο είχε δηλώσει ότι δεν θεωρεί την ταινία ταινία τρόμου. «Για μένα είναι μία συναισθηματική ιστορία. Είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Θέτω ερωτήματα για το τι σημαίνει να είσαι πατέρας, να είσαι γιος», είχε πει στο Φεστιβάλ Καννών. «Δεν κάνω ταινία τρόμου - ποτέ. Δεν προσπαθώ να κάνω κάτι τέτοιο».

Ο Νόλαν εμπνεύστηκε από αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία του Πολύφημου, του μονόφθαλμου Κύκλωπα που φυλακίζει τον Οδυσσέα και τους άνδρες του σε μία σπηλιά και τον οποίο υποδύεται ο Μπιλ Ίρβιν.

Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός του χαρακτήρα ξεκίνησε από το έργο του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια «Ο Κρόνος καταβροχθίζει τον γιο του», το οποίο βρισκόταν αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της ταινίας ως οπτική αναφορά για την ομάδα παραγωγής. «Αυτό ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η πηγή της έμπνευσης», είπε ο Νόλαν. «Το είχαμε κρεμασμένο στον τοίχο. Κάθε φορά που φέρναμε μία νέα τεχνολογία, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που τους δείχναμε».

Για να αποδώσει τον Πολύφημο στη μεγάλη οθόνη, η παραγωγή συνδύασε, όπως είπε ο Νόλαν διάφορες πρακτικές τεχνικές με την ερμηνεία του Ίρβιν, αντί να βασιστεί σε μία μόνο μέθοδο ειδικών εφέ. «Κουκλοθέατρο, animatronics, ρομποτική, αλλά ο Μπιλ ήταν στην ταινία για έναν μήνα», ανέφερε. «Πέρα από εξαιρετικός ηθοποιός, είναι μίμος, είναι κλόουν, ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το σώμα του. Ήταν η ουσία όλου αυτού».

Οδύσσεια: Οι πρώτες αντιδράσεις χαρακτηρίζουν την ταινία «συγκλονιστική»

Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX, κάτι που κατέστη δυνατό αφού ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με την IMAX για την ανάπτυξη ελαφρύτερου και πιο αθόρυβου εξοπλισμού, ικανού να υποστηρίξει σκηνές με εκτεταμένους διαλόγους.

Η ταινία προβλήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ για τον βρετανικό Τύπο και οι πρώτες αντιδράσεις των κριτικών τη χαρακτήρισαν «συγκλονιστική», «καθηλωτική» και «ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα».

Ο επικεφαλής κινηματογραφικός και τηλεοπτικός συντάκτης του Independent, Τζέικομπ Στόλγουορθι, τη χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ταινία του Νόλαν μέχρι σήμερα».

«Η ταινία έχει περίπου τριπλάσιο αριθμό τεράστιων set pieces σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη ταινία του Νόλαν, και το καθένα από αυτά είναι καθηλωτικό με τον δικό του τρόπο», ανέφερε. «Στην Οδύσσεια, ο Νόλαν παρουσιάζει οπτικά τεχνάσματα με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί».

Παράλληλα, επαίνεσε την ερμηνεία του Τομ Χόλαντ, χαρακτηρίζοντάς τη «την καλύτερη της καριέρας του μέχρι σήμερα», ενώ επαίνεσε και τη Σαμάνθα Μόρτον, η οποία «κλέβει την παράσταση στις λίγες σκηνές στις οποίες εμφανίζεται».

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Με πληροφορίες από Independent

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