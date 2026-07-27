Οδύσσεια: Περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την κυκλοφορία της ταινίας

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Πέρα από τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στο κοινό, η ταινία φαίνεται πως οδηγεί και σε μία σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Η ταινία σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, καθώς μέσα σε μόλις εννέα ημέρες από την κυκλοφορία της απέφερε περισσότερα από 640 εκατ. δολάρια (480 εκατ. λίρες) στο παγκόσμιο box office.

Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε μορφή IMAX, ωστόσο αποτελεί παράλληλα απόδειξη της διαχρονικής απήχησης του ομηρικού έπους, το οποίο συντέθηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια.

Οδύσσεια: Οι αναζητήσεις στη Βρετανία για τη φράση «μάθε ελληνικά» («learn Greek») αυξήθηκαν κατά 5.000%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Trends, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για τη φράση «μάθε ελληνικά» («learn Greek») αυξήθηκαν κατά 5.000% το τελευταίο δεκαπενθήμερο, καθώς η προσμονή για την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» κορυφωνόταν.

Η ειδικός στις γλωσσικές τάσεις της πλατφόρμας Preply, Μάντλιν Ένος, δήλωσε στους Times:

«Η Οδύσσεια του Ομήρου συντέθηκε στην αρχαία ελληνική, η οποία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα».

Η αρχαία ελληνική προσφέρει τη δυνατότητα μίας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και γενικότερα με τον κλασικό κόσμο, ενώ η νέα ελληνική βοηθά τους ανθρώπους να συνδεθούν με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και να επικοινωνήσουν με τους σημερινούς ομιλητές της γλώσσας».

Η ίδια εκτίμησε ότι η «Οδύσσεια» λειτούργησε ως η σπίθα που «μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας».

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της «Οδύσσειας» αυξήθηκαν κατά 70% σε σύγκριση με πέρυσι. Στη Βρετανία πωλήθηκαν φέτος περίπου 35.000 περισσότερα αντίτυπα, έναντι μόλις 5.000 το 2025.

Η «Οδύσσεια» δίχασε πολλούς πριν την κυκλοφορία της

Παρότι πολλοί περίμεναν με ενθουσιασμό την ταινία πριν από την πρεμιέρα της, αρκετοί μελετητές άσκησαν γρήγορα κριτική στον Κρίστοφερ Νόλαν μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων και των τρέιλερ.

Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν σε επιλογές της παραγωγής, όπως ο σχεδιασμός των κοστουμιών και η χρήση της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας. Ειδικότερα, σχολιάστηκε το γεγονός ότι οι άνδρες χαρακτήρες εμφανίζονται να φορούν παντελόνια αντί για χιτώνες ή φούστες, καθώς και η χρήση της λέξης «dad» («μπαμπάς») αντί της λέξης «father» («πατέρας»).

Η ολοκληρωμένη ταινία εξακολουθεί να διχάζει τους πιο αυστηρούς υποστηρικτές της πιστής μεταφοράς του έργου: κάποιοι θεωρούν ότι περιλαμβάνει σημαντικές παραλείψεις, ενώ άλλοι εμφανίζονται πιο δεκτικοί απέναντι στην καλλιτεχνική ελευθερία του Νόλαν.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δήλωσε στο περιοδικό Time ότι έγραψε ένα εναλλακτικό τέλος σε σχέση με εκείνο του ομηρικού έπους, επειδή το πρωτότυπο «είναι πιο ζοφερό».

«Έπρεπε να αφαιρέσω ένα μέρος αυτού του υλικού», ανέφερε. «Δεν ήθελα όμως να το εξαλείψω εντελώς, όσον αφορά όσα λέει για τους άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τον πόλεμο».

Η «Οδύσσεια» συγκαταλέγεται πλέον στις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του, δίπλα στα «The Dark Knight», «Interstellar» και «Oppenheimer». Παράλληλα, βρίσκεται σε τροχιά να εξελιχθεί στην πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία του, ξεπερνώντας το «The Dark Knight Rises» (2012), το οποίο είχε σημειώσει εισπράξεις ύψους 1,085 δισ. δολαρίων (814 εκατ. λιρών).

Με πληροφορίες από Independent

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