«Οδύσσεια»: Οι πρώτες εντυπώσεις για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν - «Ένας απόλυτος θρίαμβος»

Η «Οδύσσεια», η τρίωρη κινηματογραφική εκδοχή του Κρίστοφερ Νόλαν πάνω στο ομηρικό έπος, έκανε τη λαμπερή παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας.

Οι κριτικοί που παρακολούθησαν την ταινία εκεί αλλά και σε μερικές, ειδικές προβολές στις ΗΠΑ μοιράστηκαν τις πρώτες εντυπώσεις τους, για μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

«Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία κολοσσιαία ιστορία μυθικής καταγωγής για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας, όπως τη βλέπουν οι νεκροί», έγραψε ο κριτικός του Guardian Πίτερ Μπράντσο, ενόψει της άρσης του εμπάργκο των κριτικών την επόμενη Τετάρτη και της παγκόσμιας κυκλοφορίας της ταινίας την επόμενη Παρασκευή.

Christopher Nolan’s Odyssey is a colossal origin-myth story of postwar disillusion and a loss of innocence witnessed by the dead. Review later — Peter Bradshaw (@PeterBradshaw1) July 6, 2026

Η Αν Τόμσον του IndieWire, χαρακτήρισε την ταινία ως «το φαβορί που πρέπει να νικηθεί στην κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, προσθέτοντας ότι ο Ματ Ντέιμον «θα μπορούσε να κερδίσει το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου». «Οι υψηλές προσδοκίες μου επιβεβαιώθηκαν», ανέφερε, περιγράφοντας την ταινία ως «εντυπωσιακά στημένη».

Πολλοί σχολιαστές χαρακτήρισαν την ταινία «άψογη» και «καθηλωτική», ενώ άλλοι ξεχώρισαν ιδιαίτερα την ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του μοχθηρού Αντίνοου.

Ο Έρικ Ντέιβις χαρακτήρισε την ταινία «έναν απόλυτο θρίαμβο και ένα κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα από έναν από τους μεγάλους δημιουργούς της εποχής μας. Δίνει την αίσθηση ότι όλα όσα επεξεργαζόταν ο Nolan με το IMAX κορυφώνονται εδώ». Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX μεγάλου φορμά, ωστόσο θα προβληθεί και σε αίθουσες που δεν διαθέτουν την ίδια τεχνολογία.

«Η σκηνογραφία είναι απίστευτη», συνέχισε ο Ντέιβις, «η δράση κόβει την ανάσα και η κλίμακα είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό που πραγματικά με εξέπληξε είναι το πόσο πολύ αγκαλιάζει το στοιχείο του τρόμου. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες στιγμές της ταινίας είναι πραγματικά ανατριχιαστικές, προσθέτοντας μία εντελώς νέα διάσταση στον τρόπο κινηματογράφησής του, χωρίς ποτέ να χάνεται η ανθρώπινη διάσταση που βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας».

«Οδύσσεια»: Οι ερμηνείες των ηθοποιών

Ο Davis πρόσθεσε: «Η Αν Χάθαγουεϊ είναι εξαιρετική, ο Ματ Ντέιμον είναι άψογος και ο Τομ Χόλαντ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Όμως για μένα ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκλεψε την παράσταση. Είναι τόσο πανούργος, χειριστικός και ασταμάτητα απολαυστικός στην παρακολούθηση. Ο Πάτινσον βυθίζεται ολοκληρωτικά στη μοχθηρία του χαρακτήρα, και το αποτέλεσμα είναι μία από τις αγαπημένες μου ερμηνείες του».

Την ίδια ώρα, ο Ματ Νέλια επαίνεσε τις μεγάλες σκηνές δράσης και θεάματος, χαρακτηρίζοντας την ταινία «ένα κολοσσιαίο επίτευγμα κλίμακας, ακόμη και για τα δεδομένα του Νόλαν», ενώ ο Ντέιβιντ Έρλιχ του IndieWire την περιέγραψε ως «αναπάντεχα φυσική», αλλά και «λιγότερο ζοφερή» από την πιο πρόσφατη ταινία του σκηνοθέτη, το Oppenheimer, το οποίο σάρωσε στα Όσκαρ του 2023 και απέφερε σχεδόν 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Ωστόσο, ο Έρλιχ σημείωσε επίσης ότι η ταινία είναι «αρκετά δυσκίνητη για να ανήκει στην κορυφαία βαθμίδα των ταινιών του Nolan, αλλά η τελευταία πράξη ανταμείβει το ταξίδι».

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

Ο ιστορικός κλασικής αρχαιότητας Τομ Χόλαντ (που δεν έχει σχέση με τον πρωταγωνιστή της ταινίας) υπερασπίστηκε επίσης το φιλμ στο X, γράφοντας: «Την έχω παρακολουθήσει πλέον δύο φορές και, με διαφορά, είναι η καλύτερη κινηματογραφική μεταφορά ελληνικού μύθου που έχω δει ποτέ. Τιμά τον Όμηρο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί κάτι νέο πάνω στο έργο του».

Με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 250 εκατ. δολαρίων και μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία προώθησης η οποία θα κληθεί να καλυφθεί οικονομικά, η ταινία θα χρειαστεί εισπράξεις τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να φτάσει στο αντίστοιχο σημείο ισοσκέλισης. Οι προβλέψεις είναι ισχυρές για την όρεξη του κοινού για κινηματογράφο, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση αναζωπύρωσης, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις blockbuster όπως το Toy Story 5, αλλά και σε απρόσμενες επιτυχίες χαμηλού προϋπολογισμού, όπως τα Backrooms και Obsession.

Με πληροφορίες από Guardian