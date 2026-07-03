ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 12

Πολιτισμός

«Οδύσσεια»: Η Κίρκη της Σαμάνθα Μόρτον «συγκρίθηκε» με τον Τζόκερ του Χιθ Λέτζερ

Σε δοκιμαστική προβολή της «Οδύσσειας», η ερμηνεία της ηθοποιού έγινε δεκτή με πολύ χειροκρότημα, κάτι που είχε να συμβεί από την ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ στον Σκοτεινό Ιππότη

The LiFO team
The LiFO team
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΑΜΑΝΘΑ ΜΟΡΤΟΝ ΚΙΡΚΗ ΤΖΟΚΕΡ ΧΙΘ ΛΕΤΖΕΡ Facebook Twitter
Φωτ: Universal Pictures
0

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ενώ οι συζητήσεις για μία από τις ερμηνείες που θα ξεχωρίσουν είναι η συμμετοχή της Σαμάνθα Μόρτον στον ρόλο της Κίρκης.

Η Οδύσσεια διαθέτει ένα πολυπληθές καστ με περισσότερους από 30 επιβεβαιωμένους ηθοποιούς, ενώ πλησιάζει η κυκλοφορία της ταινίας αυτό το μήνα, ένα λιγότερο ακουστό όνομα του καστ αρχίζει να συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή.

Η συμμετοχή της Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της μάγισσας Κίρκης, είχε επιβεβαιωθεί πρόσφατα, αλλά δεν είχε αποσπάσει τις ίδιες εντυπώσεις, συγκριτικά με άλλα ονόματα του καστ της ταινίας.

Σαμάνθα Μόρτον: Η ερμηνεία της έλαβε όρθιο χειροκρότημα από το συνεργείο της ταινίας σε δοκιμαστική προβολή

Κατά την προώθηση της ταινίας, η παραγωγή είχε αποφύγει να δώσει στη δημοσιότητα εικόνες για τον ρόλο της Μόρτον, μέχρι αυτή την εβδομάδα, που δημοσιεύθηκε το πρώτο στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κινηματογραφικού site DiscussingFilm, που επικαλείται το περιοδικό Empire, η ερμηνεία της Μόρτον ως Κίρκη φαίνεται πως απέσπασε χειροκρότημα σε δοκιμαστική προβολή του καστ και του συνεργείου της ταινίας του Νόλαν, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί από την εποχή της ερμηνείας του Χιθ Λέτζερ στον «Σκοτεινό Ιππότη» («The Dark Knight»).

Ο ίδιος ο Νόλαν έχει τονίσει ότι, επιθυμούσε τη συνεργασία του με τη Μόρτον για τον συγκεκριμένο ρόλο. Όπως ανέφερε, την είχε στο μυαλό του εδώ και πολύ καιρό και ήταν ακριβώς η ηθοποιός που φανταζόταν όταν ολοκλήρωσε τη συγγραφή της Κίρκης και τη διαμόρφωση της προσέγγισης του χαρακτήρα, προσθέτοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα όταν εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη παραδοχή από έναν σκηνοθέτη που σπάνια εκφράζεται τόσο θετικά πριν ακόμη η ταινία του κάνει πρεμιέρα.

Η Μόρτον έγινε αρχικά γνωστή με τον ρόλο της Hattie στο «Sweet and Lowdown» του Γούντι Άλεν, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ β' Γυναικείου Ρόλου, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες Βρετανίδες ηθοποιούς του Χόλιγουντ με συμμετοχές στα «Minority Report», «Morvern Callar» και «In America», για το οποίο απέσπασε δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Το τηλεοπτικό κοινό πιθανότατα τη γνωρίζει από τις σειρές «Harlots», «The Serpent Queen» και την ανατριχιαστική της ερμηνεία ως Alpha στο «The Walking Dead». Έχει στο ενεργητικό της δύο βραβεία BAFTA, πέρα από τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Fiction Horizon
Πολιτισμός

Tags

0

AΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 12

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΣΑΜΑΝΘΑ ΜΟΡΤΟΝ ΚΙΡΚΗ ΤΖΟΚΕΡ ΧΙΘ ΛΕΤΖΕΡ

Πολιτισμός / «Οδύσσεια»: Η Κίρκη της Σαμάνθα Μόρτον «συγκρίθηκε» με τον Τζόκερ του Χιθ Λέτζερ

Σε δοκιμαστική προβολή της «Οδύσσειας», η ερμηνεία της ηθοποιού έγινε δεκτή με πολύ χειροκρότημα, κάτι που είχε να συμβεί από την ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ στον Σκοτεινό Ιππότη
THE LIFO TEAM
Chueca: Η γκέι γειτονιά που έγινε σουβενίρ του εαυτού της

Πολιτισμός / Chueca: Η γκέι γειτονιά που έγινε σουβενίρ του εαυτού της

Το κλείσιμο του ιστορικού γκέι μπαρ Gris στη Μαδρίτη ξανανοίγει τη συζήτηση για τη Chueca: τη γειτονιά που υπήρξε LGBTQ+ καταφύγιο και σήμερα κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην τουριστικοποίηση, τα ενοίκια και την ίδια της την επιτυχία.
THE LIFO TEAM
Ο Μονέ πριν μάθει να διαλύει το φως

Πολιτισμός / Ο Μονέ πριν μάθει να διαλύει το φως

Η έκθεση «Monet au Havre» στο MuMa συγκεντρώνει περίπου 100 νεανικά έργα, σχέδια και γελοιογραφίες, αποκαλύπτοντας τον Κλοντ Μονέ πριν από τον ιμπρεσιονισμό τότε που ο Όσκαρ-Κλοντ μάθαινε ακόμη να μετατρέπει το τοπίο σε φως.
THE LIFO TEAM
Η Τζόντι Φόστερ είπε ότι το «F1» μοιάζει σαν να το έγραψε υπολογιστής

Πολιτισμός / Η Τζόντι Φόστερ είπε ότι το «F1» με τον Μπραντ Πιτ μοιάζει σαν να το έγραψε υπολογιστής

Σε συζήτηση για το μέλλον του Χόλιγουντ, η Τζόντι Φόστερ είπε ότι το «F1» μοιάζει με ταινία φτιαγμένη από AI, μια φράση που λέει περισσότερα για το ίδιο το Χόλιγουντ παρά για την AI.
THE LIFO TEAM
Το πορτρέτο της Μέρκελ κοιτάζει μια Γερμανία που δεν υπάρχει πια

Πολιτισμός / Αποκαλύφθηκε στο Βερολίνο το επίσημο πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ

Το επίσημο πορτρέτο της Άνγκελα Μέρκελ αποκαλύφθηκε στο Bode-Museum του Βερολίνου. Δεν είναι απλώς η εικόνα μιας πρώην καγκελαρίου, αλλά ένα μικρό μάθημα για την εξουσία, τη μνήμη και τον φόβο του τι μπορεί να έρθει μετά.
THE LIFO TEAM
Ένα σπάνιο αντίτυπο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε ξεχασμένο στο Λονδίνο

Πολιτισμός / Ένα σπάνιο αντίτυπο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ βρέθηκε ξεχασμένο στο Λονδίνο

Ένα από τα σπανιότερα αντίτυπα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας βρέθηκε ξεχασμένο στα βρετανικά αρχεία. Για πάνω από δύο αιώνες, το έγγραφο που κάποτε μετέφερε την είδηση μιας επανάστασης θεωρούνταν απλώς «ένα έγγραφο».
THE LIFO TEAM
Ρεκόρ εισιτηρίων στο British Museum για την Ταπισερί της Μπαγιέ μέσα σε μία μέρα

Πολιτισμός / Ρεκόρ εισιτηρίων στο British Museum για την Ταπισερί της Μπαγιέ μέσα σε μία μέρα

Πριν καν φτάσει στο Λονδίνο, η Ταπισερί της Μπαγιέ έφερε 2,5 εκατομμύρια λίρες στο British Museum μέσα σε μία μέρα. Ένα μεσαιωνικό ύφασμα σχεδόν 1.000 ετών μετατράπηκε σε έκθεση-φαινόμενο.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ αναλαμβάνει τη μνήμη του γαλλικού σινεμά μετά τον Κώστα Γαβρά

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ αναλαμβάνει τη μνήμη του γαλλικού σινεμά μετά τον Κώστα Γαβρά

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Cinémathèque française, διαδεχόμενη τον Κώστα Γαβρά σε έναν θεσμό που καλείται να ξανασκεφτεί τι σημαίνει κινηματογραφική μνήμη σήμερα.
THE LIFO TEAM
 
 