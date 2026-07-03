«Οδύσσεια»: Η Κίρκη της Σαμάνθα Μόρτον «συγκρίθηκε» με τον Τζόκερ του Χιθ Λέτζερ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ενώ οι συζητήσεις για μία από τις ερμηνείες που θα ξεχωρίσουν είναι η συμμετοχή της Σαμάνθα Μόρτον στον ρόλο της Κίρκης.

Η Οδύσσεια διαθέτει ένα πολυπληθές καστ με περισσότερους από 30 επιβεβαιωμένους ηθοποιούς, ενώ πλησιάζει η κυκλοφορία της ταινίας αυτό το μήνα, ένα λιγότερο ακουστό όνομα του καστ αρχίζει να συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή.

Η συμμετοχή της Σαμάνθα Μόρτον στο ρόλο της μάγισσας Κίρκης, είχε επιβεβαιωθεί πρόσφατα, αλλά δεν είχε αποσπάσει τις ίδιες εντυπώσεις, συγκριτικά με άλλα ονόματα του καστ της ταινίας.

Σαμάνθα Μόρτον: Η ερμηνεία της έλαβε όρθιο χειροκρότημα από το συνεργείο της ταινίας σε δοκιμαστική προβολή

Κατά την προώθηση της ταινίας, η παραγωγή είχε αποφύγει να δώσει στη δημοσιότητα εικόνες για τον ρόλο της Μόρτον, μέχρι αυτή την εβδομάδα, που δημοσιεύθηκε το πρώτο στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κινηματογραφικού site DiscussingFilm, που επικαλείται το περιοδικό Empire, η ερμηνεία της Μόρτον ως Κίρκη φαίνεται πως απέσπασε χειροκρότημα σε δοκιμαστική προβολή του καστ και του συνεργείου της ταινίας του Νόλαν, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί από την εποχή της ερμηνείας του Χιθ Λέτζερ στον «Σκοτεινό Ιππότη» («The Dark Knight»).

Samantha Morton’s performance as Circe in Christopher Nolan’s THE ODYSSEY reportedly earned the first standing ovation from the cast and crew since Heath Ledger’s iconic work in THE DARK KNIGHT.



(Source: Empire Magazine)#TheOdyssey #ChristopherNolan #SamanthaMorton #Circe pic.twitter.com/tpVmFiAysx — FilmFrontline (@FilmFrontline) July 2, 2026

Ο ίδιος ο Νόλαν έχει τονίσει ότι, επιθυμούσε τη συνεργασία του με τη Μόρτον για τον συγκεκριμένο ρόλο. Όπως ανέφερε, την είχε στο μυαλό του εδώ και πολύ καιρό και ήταν ακριβώς η ηθοποιός που φανταζόταν όταν ολοκλήρωσε τη συγγραφή της Κίρκης και τη διαμόρφωση της προσέγγισης του χαρακτήρα, προσθέτοντας ότι χάρηκε ιδιαίτερα όταν εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση. Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη παραδοχή από έναν σκηνοθέτη που σπάνια εκφράζεται τόσο θετικά πριν ακόμη η ταινία του κάνει πρεμιέρα.

Η Μόρτον έγινε αρχικά γνωστή με τον ρόλο της Hattie στο «Sweet and Lowdown» του Γούντι Άλεν, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ β' Γυναικείου Ρόλου, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες Βρετανίδες ηθοποιούς του Χόλιγουντ με συμμετοχές στα «Minority Report», «Morvern Callar» και «In America», για το οποίο απέσπασε δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Το τηλεοπτικό κοινό πιθανότατα τη γνωρίζει από τις σειρές «Harlots», «The Serpent Queen» και την ανατριχιαστική της ερμηνεία ως Alpha στο «The Walking Dead». Έχει στο ενεργητικό της δύο βραβεία BAFTA, πέρα από τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Samantha Morton's performance as Circe in ‘THE ODYSSEY’ received the first standing ovation from a Christopher Nolan cast & crew since Heath Ledger in ‘THE DARK KNIGHT’.



(Source: @empiremagazine) pic.twitter.com/Ue0pZmHxoR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 2, 2026 ​

Με πληροφορίες από Fiction Horizon

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