Οδύσσεια: Άρχισε να καταρρίπτει τα ρεκόρ η ταινία του Νόλαν

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς, έχει αρχίσει να «σπάει» ρεκόρ πολύ πριν από την πρεμιέρα της.

Σύμφωνα με το Deadline, το BFI IMAX, η μεγαλύτερη κινηματογραφική οθόνη του Ηνωμένου Βασιλείου, πούλησε 28.000 εισιτήρια για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μέσα σε μόλις 24 ώρες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πωλήσεων πρώτης ημέρας στην ιστορία του κινηματογράφου, με συνολικά έσοδα 750.000 λιρών.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε μετά την εξάντληση τεσσάρων προβολών του πρώτου Σαββατοκύριακου μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, παρότι τα εισιτήρια διατέθηκαν έναν χρόνο πριν από την πρεμιέρα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μια ειδική μεταμεσονύκτια προβολή που θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός Σαββατοκύριακου με συνεχείς προβολές όλο το εικοσιτετράωρο.

Οι εισπράξεις της πρώτης ημέρας ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνες του «Dune: Part Two», αλλά και του «Oppenheimer».

Η «Οδύσσεια», η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX 70mm με κάμερες IMAX, κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου. Η ιστορία ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Οι δοκιμασίες του ήρωα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη, από τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες, τη νύμφη Καλυψώ και τη μάγισσα θεά Κίρκη έως τα επικίνδυνα νερά που τον χωρίζουν από το νησί του και τη σύζυγό του, Πηνελόπη.

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ Χολιγουντιανών αστέρων, με τον Ματ Ντέιμον να αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα. Το καστ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ, οι οποίοι υποδύονται τη θεά Αθηνά και τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.

Οδύσσεια: Η αντίδραση του Νόλαν στην ερμηνεία που τον εντυπωσίασε

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ποια ηθοποιός κατάφερε να εντυπωσιάσει τον «επιφυλακτικό» Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο Elle, ο Ντέιμον μίλησε τόσο για τη συνεργασία του με το ζευγάρι όσο και για τη σπάνια αντίδραση του Νόλαν σε ερμηνεία , αποκαλύπτοντας το σχόλιο του σκηνοθέτη που αιφνιδίασε όσους γνωρίζουν, πόσο «επιφυλακτικός» είναι με τους ηθοποιούς στα γυρίσματα.

«Λατρεύω τη Ζεντάγια και τον Τομ μαζί», δήλωσε αρχικά για το ζευγάρι και πρόσθεσε: «Και αξίζουν ο ένας τον άλλον - είναι οι δύο πιο υπέροχοι άνθρωποι».

ΤΟ ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι δύο σταρ έχουν ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος σχολίασε: «Κοίτα, ξεχνάτε ότι η Ζεντάγια και ο Τομ είναι πολύ νέοι ηθοποιοί και έχουν ήδη σημαντικές επιτυχίες για την ηλικία τους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ζεντάγια κατάφερε να ενθουσιάσει τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος -όπως σημείωσε- είναι γνωστός για «για την εξαιρετικά μεγάλη επιφυλακτικότητά του».

Ο Ντέιμον εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Νόλαν συνήθως αρκείται σε ένα λιτό «Ναι, καλό. Εντάξει», κάτι το οποίο, όπως τόνισε, ισοδυναμεί με «τον μεγαλύτερο έπαινο που μπορεί να πάρει κανείς». Ωστόσο, στην περίπτωση της Ζεντάγια, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Υπήρχαν λήψεις όπου έκανε κάτι, έπαιζε αυτή την απίστευτη σκηνή, και ο [Νόλαν] είπε: “Cut”. Και μετά είπε: “Τέλειο”. Κυριολεκτικά, ο Τομ [Χόλαντ] κι εγώ "τρελαθήκαμε" με αυτό», περιέγραψε.

«Είχε αυτή την εκπληκτική ικανότητα να μπαίνει μέσα στη σκηνή, να δίνεται πραγματικά ολοκληρωτικά και να αφήνει τους πάντες άφωνους, και μετά απλώς να επιστρέφει στα γυρίσματα του Euphoria», συνέχισε ο Ματ Ντέιμον για τη Ζεντάγια.