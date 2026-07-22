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Oasis: Το Morning Glory αναδείχθηκε το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στη Βρετανία

Στη συνολική κατάταξη, ο δίσκος βρίσκεται πίσω μόνο από δύο Greatest Hits

The LiFO team
The LiFO team
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Το «(What’s The Story) Morning Glory?» των Oasis, ανακηρύχθηκε επίσημα ως το πιο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Το άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε το 1995, έχει συγκεντρώσει 6,2 εκατομμύρια πωλήσεις στη Βρετανία, ενώ σημείωσε κατακόρυφη αύξηση στις αναπαραγωγές μετά τη μεγάλη περιοδεία επανένωσης το περασμένο καλοκαίρι

Το «Morning Glory» καταλαμβάνει την 3η θέση στη συνολική λίστα με τους εμπορικότερους δίσκους στην ιστορία των βρετανικών charts, με βάση τις πωλήσεις και τα στοιχεία streaming της Official Charts Company.

Στη συνολική κατάταξη, ο δίσκος βρίσκεται πίσω μόνο από δύο Greatest Hits: Των Queen στην 1η θέση και των ABBA στη 2η. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, το «21» της Adele (Νο 4), το «Rumours» των Fleetwood Mac (Νο 6) και το «Thriller» του Michael Jackson (Νο 8).  

Στο Top 40 της ιστορικής αυτής λίστας κατάφερε να μπει και το ντεμπούτο των Oasis, το «Definitely Maybe» του 1994, καταλαμβάνοντας τη 39η θέση.  

Οι Becca Monahan και Chris Austin, υπηρεσιακοί συνδιευθυντές της Official Charts Company, δήλωσαν: «Πολλά συγχαρητήρια στους Oasis, καθώς το ανεπανάληπτο (What’s The Story) Morning Glory? στέφεται και επίσημα ως το μεγαλύτερο studio album όλων των εποχών στη Βρετανία.  Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, η εμβέλεια και η επιρροή του παραμένουν εξαιρετικές. Πρόκειται για έναν δίσκο-ορόσημο της βρετανικής μουσικής που συνεχίζει να ενώσει γενιές, να γεμίζει στάδια και να ντύνει μουσικά τις ζωές μας».

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα 

  1. Greatest Hits – Queen (1981)
  2. Gold: Greatest Hits – ABBA (1992)
  3. (What’s The Story) Morning Glory? – Oasis (1995)
  4. 21 – Adele (2011)
  5. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – The Beatles (1967)
  6. Rumours – Fleetwood Mac (1977)
  7. The Dark Side Of The Moon – Pink Floyd (1973)
  8. Thriller – Michael Jackson (1982)
  9. Legend – Bob Marley & The Wailers (1984)
  10. Brothers In Arms – Dire Straits (1985)

Με πληροφορίες από New Musical Express

Πολιτισμός

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