Oasis: Μάθαμε τον τίτλο του ντοκιμαντέρ για την επιστροφή τους – Στη δημοσιότητα και το πρώτο teaser

Οι Oasis γνωστοποίησαν το όνομα της ταινίας – ντοκιμαντέρ για την μεγάλη επιστροφή τους και παράλληλα έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο teaser.

Το σπουδαίο συγκρότημα από το Μάντσεστερ είχε ανακοινώσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μια ταινία που θα μας δώσει μια γεύση από τα παρασκήνια της συμφιλίωσης των αδερφών Γκάλαχερ. Και το όνομα αυτής : Dont Look Back In Anger.

Στο teaser βλέπουμε σκηνές από τις πρώτες πρόβες της μπάντας, αλλά και τον κόσμο να παραληρεί όταν τα δυο αδέρφια βγαίνουν ξανά στην σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2009.

Oasis: Πότε θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ για το reunion

Σε μια προσπάθεια να δείξουν πόσο μεγάλο ήταν αυτό το reunion, οι παραγωγοί της ταινίας επέλεξαν να ακούγονται κάποιες παλιότερες δηλώσεις του Νόελ Γκάλαχερ που απέκλειε το ενδεχόμενο να τα συμφιλιωθεί με τον αδερφό του Λιαμ.

«Δεν μπορώ να δω τον αυτό μου με τον Λιαμ στη σκηνή. Απλά δεν μπορώ να με φανταστώ», ακούγεται να λέει ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος.

Η ταινία των Oasis θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου, και αργότερα θα είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας Disney +. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Στίβεν Νάιτ και την σκηνοθεσία ο Ντίλαν Σάουθερν μαζί με τον Γουίλ Λόβλανς.