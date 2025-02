Oasis, Joy Division και Μαράια Κάρεϊ ανάμεσα στους υποψηφίους για Rock and Roll Hall of Fame

Τα βρετανικά συγκροτήματα Oasis και Joy Division, όπως και η Αμερικανή ερμηνεύτρια Μαράια Κάρεϊ, είναι ανάμεσα στους 14 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα που είναι υποψήφια για ένταξη στο περίφημο Rock and Roll Hall of Fame φέτος.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης τα συγκροτήματα The White Stripes και Soundgarden, αλλά και καλλιτέχνες όπως η Σίντι Λόπερ και το ραπ ντουέτο από την Ατλάντα, Outkast.

Οι μισοί από τους 14 υποψήφιους είναι πρωτοεμφανιζόμενοι, όπως ο Άγγλος αστέρας της πανκ, Billy Idol, ο πρωτοπόρος του ροκ εν ρολ Τσάμπι Τσέκερ και ο Βρετανός μουσικός Τζο Κόκερ.

Ένας καλλιτέχνης αποκτά δικαίωμα υποψηφιότητας όταν συμπληρωθούν 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης του εμπορικής ηχογράφησης. Η ψηφοφορία αρχίζει τώρα, με τους φιναλίστ να αποκαλύπτονται τον Απρίλιο. Περίπου οι μισοί από τους υποψήφιους θα ενταχθούν τελικά στο Rock and Roll Hall of Fame αργότερα φέτος.

Ολόκληρη η λίστα των υποψηφίων

Bad Company

The Black Crowes

Μαράια Κάρεϊ

Chubby Checker

Τζο Κόκερ

Billy Idol

Joy Division/New Order

Σίντι Λόπερ

Maná

Oasis

OutKast

Phish

Soundgarden

The White Stripes

Είναι η δεύτερη φορά που οι Oasis είναι υποψήφιοι, αφού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιο το 2024. Η συμπερίληψή τους έρχεται καθώς το συγκρότημα ετοιμάζεται για μια sold-out περιοδεία reunion, η οποία ξεκινά αυτόν τον Ιούλιο.

Αλλά ο τραγουδιστής τους, Λίαμ Γκάλαχερ, έχει επικρίνει στο παρελθόν το Hall of Fame, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει να λάβει βραβείο από «κάποιον γέρο με καουμπόικο καπέλο». Πρόσθεσε, ίσως σαρκαστικά, ότι οι Oasis δεν άξιζαν την υποψηφιότητά τους όσο« η Μαράια [Κάρεϊ]».

Τελικά, τόσο οι Oasis όσο και η Κάρεϊ αγνοήθηκαν πέρυσι, με τους ψηφοφόρους να επιλέγουν να εισάγουν αντ' αυτών τις Σερ, Mary J Blige, Όζι Όσμπορν και A Tribe Called Quest.

Με 19 νούμερο ένα singles στις ΗΠΑ, η Κάρεϊ είναι δεύτερη μόνο μετά τους Beatles στη λίστα με τις περισσότερες επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, δεν έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για το Hall of Fame παρά μόνο πέρυσι.

Άλλοι αξιοσημείωτοι καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στον θεσμό είναι οι Iron Maiden, οι Monkees, οι Daft Punk, οι Wu Tang Clan και οι Smiths.

Οι νικητές επιλέγονται από μια διεθνή επιτροπή 1.200 μουσικών, ιστορικών και επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας.

New Order και Joy Division υποψήφιοι ως ενιαίο σχήμα.

Οι Βρετανοί καλλιτέχνες έχουν ισχυρή παρουσία φέτος, με τους Billy Idol, Bad Company και Τζο Κόκερ να είναι όλοι υποψήφιοι.

Οι Joy Division και οι New Order είναι υποψήφιοι ως ενιαίο σχήμα. Οι πρώτοι, με φρόντμαν τον Ιάν Κέρτις αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής post-punk σκηνής, με επιτυχίες όπως το «Shadowplay» και το «Love Will Tear Us Apart».

Οι New Order δημιουργήθηκαν μετά την αυτοκτονία του Κέρτις το 1980, μετατοπίζοντας τον ήχο τους σε μία πιο ηλεκτρονική κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από BBC