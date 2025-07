Oasis: Η μεγάλη επιστροφή ως ύμνος στη βρετανική μουσική - Η αγκαλιά των αδελφών Γκάλαχερ επί σκηνής

Οι Oasis ανέβηκαν ξανά στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της πολυαναμενόμενης περιοδείας επανένωσης στο Κάρντιφ, μπροστά σε 70.000 εκστασιασμένους θεατές.

Από το πρώτο τραγούδι, το Hello, με το ρεφρέν «it's good to be back», μέχρι το κλείσιμο με το Champagne Supernova, οι αδελφοί Γκάλαχερ έμοιαζαν να μη λείψαν ούτε μέρα. Με έναν Λίαμ γεμάτο πάθος και έναν Νόελ απόλυτα συγκεντρωμένο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC, το συγκρότημα έδωσε ένα σετ με τα μεγαλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του ’90 - και το κοινό ανταπέδωσε με φωνές, μπύρες στον αέρα και δάκρυα συγκίνησης.

Oasis: Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Από το Live Forever και το Supersonic μέχρι το Slide Away και το Don’t Look Back in Anger, το σετ των Oasis ήταν μια επιστροφή στις ρίζες, στο συναίσθημα και στην εποχή που σημάδεψαν όσο λίγοι. Το κοινό τραγουδούσε ακόμη και τα σόλο κιθάρας, ενώ ο Λίαμ - απελευθερωμένος πλέον από τα φωνητικά προβλήματα της νόσου Hashimoto - ήταν εκρηκτικός: επιθετικός, ακριβής, σαρωτικός.

«Αξίζει να δουλεύεις όταν δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο αξίζει να δουλέψεις;», ρώτησε βρυχηθμικά κατά το Cigarettes and Alcohol, με τον στίχο να ηχεί σήμερα πιο επίκαιρος από ποτέ.

Παρότι οι δύο Γκάλαχερ εμφανίστηκαν χέρι-χέρι στη σκηνή, απέφυγαν να ανταλλάξουν βλέμματα ή κουβέντες κατά τη διάρκεια της δίωρης συναυλίας.

Όμως ο στίχος «we need each other» στο Acquiesce ερμηνεύτηκε από το κοινό ως η πιο αυθεντική δήλωση συμφιλίωσης. Και μόνο η παρουσία τους δίπλα-δίπλα - η φωνή του Λίαμ και η κιθάρα του Νόελ - ήταν αρκετή για να μετατρέψει τη νύχτα σε ιστορική.

Λίγο πριν το Champagne Supernova, ο Λίαμ απευθύνθηκε στο κοινό με συγκίνηση: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μας ανεχτήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω, είμαστε δύσκολοι...»

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αδελφοί Γκάλαχερ μοιράστηκαν μια σύντομη αγκαλιά. Το πλήθος ξέσπασε σε ξέφρενα χειροκροτήματα και επευφημίες.

Oasis: Από τον πόλεμο των λέξεων στην επανένωση

Η επιστροφή των Oasis δεν ήταν αυτονόητη. Από το διαβόητο περιστατικό του 2009 στο Παρίσι – όταν ο Λίαμ φέρεται να πέταξε ένα δαμάσκηνο στον Νόελ – ως τους διαρκείς καβγάδες μέσω social media και τις βαρύτατες κατηγορίες εκατέρωθεν, οι δύο αδελφοί έμοιαζαν αδύνατον να συμφιλιωθούν.

Όμως, το καλοκαίρι του 2024, ο Λίαμ αφιέρωσε το Half The World Away στον Noel στο φεστιβάλ του Reading. Δύο ημέρες μετά, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση: «Τα όπλα σίγησαν. Τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε».

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν τέτοια που πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση μόνο για τις 19 εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν - με εισιτήρια των 155 λιρών να φτάνουν μέσω Ticketmaster ακόμη και τις 355, προκαλώντας την ατάκα του Λίαμ που είπε επί σκηνής: «Άξιζε τις 4.000 λίρες που δώσατε για το εισιτήριο;»!

Oasis: Κοινό από όλο τον κόσμο στην πρώτη τους συναυλία

Στο Κάρντιφ έφτασαν θαυμαστές από την Ιαπωνία, την Αργεντινή, το Περού, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία. Ένα ζευγάρι από την Ιταλία είχε χαράξει το «Live Forever» στις βέρες του, ενώ μια έγκυος γυναίκα από το Μπέρμιγχαμ είχε γράψει «our kid» στην κοιλιά της – παρατσούκλι που χρησιμοποιούσε ο Νόελ για τον Λίαμ.

Εκτός γηπέδου, ένας tribute performer των Oasis είχε στήσει δικό του live, παίζοντας μπροστά σε εκατοντάδες φανς. Η πόλη είχε γεμίσει με καπέλα bucket και ρετρό μπλούζες Adidas - μια επιστροφή όχι μόνο της μπάντας, αλλά και ολόκληρης της εποχής.

Oasis: Το σόου που θύμισε γιατί τους αγαπήσαμε

Το setlist περιελάμβανε μόνο ένα τραγούδι μετά το 2000 – το Little by Little. Όλα τα υπόλοιπα ήταν από τη χρυσή δεκαετία τους. «Η ενέργεια, όμως, δεν ήταν αναβίωση. Ήταν αναγέννηση. Τα τραγούδια άντεξαν. Οι στίχοι τους βρήκαν νέα σημασία. Και ο ήχος τους, μεστή εμπειρία, συνάντησε τον παλιό ενθουσιασμό», γράφει το BBC.

Κατά τη διάρκεια του Wonderwall, ο Liam άλλαξε έναν στίχο λέγοντας: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να σας πω... αλλά δεν μιλάω ουαλικά». Το κοινό ξέσπασε σε γέλια.

Οι θαυμαστές – και ο βρετανικός Τύπος – αναρωτιούνται αν η νέα αυτή σύμπραξη των Γκάλαχερ θα αντέξει στον χρόνο. Όμως τουλάχιστον για εκείνη τη βραδιά στο Κάρντιφ, ήταν ξεκάθαρο: οι Oasis επέστρεψαν. Και ήταν ξανά... τρελοί ο ένας για τον άλλον.

Oasis: Το Setlist στο Κάρντιφ, 4 Ιουλίου 2025

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (Noel)

Half the World Away (Noel)

Little by Little (Noel)

D'You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

Encore: