Ο Ζοχράν Μαμντάνι τίμησε την Toñita, τη γιαγιά του πορτορικανικού Μπρούκλιν

Η Toñita δεν είναι απλώς ιδιοκτήτρια ενός παλιού κοινωνικού κλαμπ στο Williamsburg. Είναι από εκείνες τις μορφές που μια πόλη αργεί να αναγνωρίσει δημόσια, αλλά τις ξέρει πολύ καλά στο επίπεδο που μετράει περισσότερο: στη γειτονιά, στο τραπέζι, στο ποτήρι, στη μουσική, στην κατσαρόλα με ρύζι που περιμένει όσους θα πιουν λίγο παραπάνω.

Γεννημένη ως María Antonia Cay στο Πουέρτο Ρίκο το 1940, η Toñita έφτασε στη Νέα Υόρκη ως έφηβη τη δεκαετία του ’50. Δούλεψε στη βιομηχανία ένδυσης και αργότερα άνοιξε το Caribbean Social Club, έναν χώρο που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά πορτορικανικά στέκια της πόλης. Όχι επειδή είχε την αίγλη ενός μεγάλου πολιτιστικού ιδρύματος, αλλά επειδή έκανε κάτι πιο δύσκολο: κράτησε μια κοινότητα μαζί.

Στο τρίτο ετήσιο Toñita Fest, στο Williamsburg, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani της παρέδωσε ένα έργο με τίτλο «Bandera Viva», φτιαγμένο προς τιμήν της από τον 27χρονο Πορτορικανό δημιουργό Edwin Reyes.

Το δώρο δεν ήταν μια απλή τιμητική χειρονομία. Ήταν μια μικρή εικόνα όλων όσων αντιπροσωπεύει η Toñita: μετανάστευση, μνήμη, νησί, γειτονιά, καθημερινή φροντίδα και αντίσταση απέναντι σε μια πόλη που αλλάζει ασταμάτητα.

Το έργο ξαναπιάνει τη μορφή της πορτορικανικής σημαίας-φούστας και χρησιμοποιεί το azul celeste, το ιστορικό ανοιχτό μπλε της πρώτης σημαίας του Πουέρτο Ρίκο, του 1895.

Το χρώμα λειτουργεί εδώ ως μνήμη και ως πολιτική δήλωση: παραπέμπει στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Πουέρτο Ρίκο, αλλά και στην τωρινή κρίση νερού στο νησί, αποτέλεσμα δεκαετιών παραμέλησης των υποδομών.

Ο Reyes, που περιγράφει τον εαυτό του ως Bronx Boricua Nuyorican, δεν αντιμετώπισε το έργο σαν απλό διακοσμητικό αντικείμενο. Για εκείνον, ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας και τιμής μαζί. Μια εικόνα που λέει ότι η πορτορικανική ταυτότητα της Νέας Υόρκης δεν είναι φολκλόρ για φεστιβάλ, αλλά ζωντανή πολιτική και κοινωνική παρουσία.

Η Toñita έγινε ευρύτερα γνωστή φέτος, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Bad Bunny στο Super Bowl, κατά τη διάρκεια του «NuevaYoL», σε σκηνικό που παρέπεμπε στο κλαμπ της. Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές όπου μια φιγούρα της γειτονιάς βγαίνει ξαφνικά στο εθνικό προσκήνιο, χωρίς να πάψει να κουβαλά τη μυρωδιά, τη φωνή και την αλήθεια του χώρου από τον οποίο προέρχεται.

Το Caribbean Social Club, που λειτουργεί από τη δεκαετία του ’70, είναι σήμερα ένα από τα τελευταία τέτοια κοινωνικά στέκια της Νέας Υόρκης. Σε μια πόλη όπου η αγορά ακινήτων μετατρέπει τη μνήμη σε εμπόρευμα και διώχνει τους ανθρώπους που έδωσαν στις γειτονιές τον χαρακτήρα τους, το κλαμπ της Toñita μοιάζει σχεδόν με πείσμα.

Δεν είναι μόνο ένα μέρος για να πιεις. Είναι ένα κομμάτι της πορτορικανικής Νέας Υόρκης που αρνείται να εξαφανιστεί.

Κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία τρία χρόνια, το Toñita Fest βγάζει αυτή την ιστορία έξω από τους τοίχους του κλαμπ. Η φετινή γιορτή συνέπεσε με τα 52 χρόνια του Caribbean Social Club και είχε ζωντανή μουσική, DJs και εμφανίσεις από ονόματα όπως Los Mirlos, Calma Carmona, Afro Dominicano, Anónima Orquesta και The Salsa Project. Αλλά το κέντρο της ημέρας παρέμενε η ίδια η Toñita.

Το πιο όμορφο στοιχείο της ιστορίας δεν είναι ότι την τίμησε ο δήμαρχος, ούτε ότι την ανέβασε στη σκηνή ο Bad Bunny. Είναι η μικρή λεπτομέρεια που λένε όσοι την ξέρουν: ότι στο κλαμπ υπάρχει πάντα μια μεγάλη κατσαρόλα με λευκό ρύζι, γιατί η Toñita δεν θέλει οι άνθρωποι να πίνουν με άδειο στομάχι. Εκεί, σε αυτή την καθημερινή φροντίδα, βρίσκεται ίσως όλη η σημασία της.

Γιατί τα μεγάλα αστικά σύμβολα δεν γεννιούνται πάντα σε μουσεία ή δημαρχεία. Μερικές φορές γεννιούνται σε μικρά κλαμπ, σε κουζίνες, σε τραπέζια, σε χώρους όπου οι μετανάστες δεν χρειάζεται να εξηγήσουν ποιοι είναι.

Η Toñita δεν έφτιαξε απλώς ένα μπαρ. Έφτιαξε ένα σπίτι για ανθρώπους που έψαχναν να κρατήσουν ένα κομμάτι του Πουέρτο Ρίκο μέσα στη Νέα Υόρκη.

Γι’ αυτό και το «Bandera Viva» δεν είναι απλώς ένα έργο που θα κρεμαστεί στον χώρο της.

Είναι μια μικρή δημόσια αναγνώριση ότι η μνήμη μιας πόλης δεν ανήκει μόνο στα μεγάλα της ιδρύματα. Ανήκει και σε γυναίκες σαν την Toñita, που για δεκαετίες τάισαν, υποδέχτηκαν, άκουσαν, γλέντησαν και κράτησαν ανοιχτή την πόρτα.

με στοιχεία από i-D