Ο Ζόχραν Μαμντάνι δίνει ιστορικό ποσό στον πολιτισμό της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη ενέκρινε ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση για τον πολιτισμό, σε μια στιγμή που πολλοί καλλιτεχνικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ πιέζονται από αυξημένα κόστη, μειώσεις επιχορηγήσεων και πολιτική αβεβαιότητα.

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της πόλης για το οικονομικό έτος 2027, το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης θα λάβει 323,8 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χρηματοδότηση στην ιστορία του οργανισμού.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμφωνίας ανάμεσα στον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι και το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης για τον συνολικό προϋπολογισμό της πόλης, ύψους 125,8 δισ. δολαρίων.

Το ποσό για τον πολιτισμό είναι αυξημένο σε σχέση με την περσινή, επίσης ιστορική, χρηματοδότηση των 299,6 εκατ. δολαρίων. Η αύξηση θεωρείται σημαντική, καθώς το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων διαχειρίζεται δημόσιες επιχορηγήσεις για μουσεία, θέατρα, καλλιτεχνικούς οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα σε όλη την πόλη.

Ο νέος προϋπολογισμός δημιουργεί επίσης το Ταμείο Πολιτιστικής Σταθερότητας, ένα ειδικό ταμείο 10 εκατ. δολαρίων τον χρόνο, που θα στηρίζει πολιτιστικούς οργανισμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν έκτακτες οικονομικές δυσκολίες. Το ταμείο θα λειτουργεί έως το οικονομικό έτος 2029 και θα το διαχειρίζεται το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων.

Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τους καλλιτέχνες και τους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης «την καρδιά της Νέας Υόρκης», σημειώνοντας ότι η κρίση προσιτής κατοικίας και το αυξανόμενο κόστος ζωής απειλούν να εκτοπίσουν τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Η Νέα Υόρκη είναι ήδη ο μεγαλύτερος δημοτικός χρηματοδότης πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα από το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων στηρίζονται μεγάλοι θεσμοί, όπως το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, αλλά και εκατοντάδες μικρότεροι οργανισμοί σε όλες τις συνοικίες.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται έπειτα από πιέσεις ανθρώπων του πολιτισμού για ένα πιο σταθερό δίκτυο προστασίας. Καλλιτέχνες και οργανισμοί είχαν ζητήσει μηχανισμούς άμεσης στήριξης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δημόσιες επιχορηγήσεις απειλούνται ή ακυρώνονται.

Η απόφαση της Νέας Υόρκης έχει και ευρύτερο συμβολικό βάρος. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο πολιτισμός συχνά αντιμετωπίζεται ως ο πρώτος τομέας όπου μπορούν να γίνουν περικοπές, η πόλη επιλέγει να αυξήσει τη δημόσια χρηματοδότηση και να δημιουργήσει ταμείο έκτακτης ανάγκης για τους πιο ευάλωτους οργανισμούς.

με στοιχεία από Artnews