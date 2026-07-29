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Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ γράφει την ιστορία των μηχανών που άλλαξαν τη μουσική

Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ ετοιμάζει το Machines: A History of Electronic Music, μια εικονογραφημένη ιστορία του ηλεκτρονικού ήχου από τα πρώτα πειράματα ως την τεχνητή νοημοσύνη

The LiFO team
The LiFO team
Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ γράφει την ιστορία των μηχανών που άλλαξαν τη μουσική Facebook Twitter
φωτογραφία: Louis-Adrien Le Blay
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Πριν η ηλεκτρονική μουσική γίνει είδος, σκηνή, κλαμπ, πλατφόρμα και καθημερινό ηχητικό φόντο, ήταν μια σχέση με μηχανές. Καλώδια, ταινίες, ταλαντωτές, συνθεσάιζερ, ραδιοφωνικά εργαστήρια, στούντιο γεμάτα κουμπιά και ανθρώπους που προσπαθούσαν να φτιάξουν ήχους που δεν είχαν ακουστεί ξανά.

Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ επιστρέφει τώρα σε αυτή την ιστορία με το πρώτο του βιβλίο, Machines: A History of Electronic Music. Το βιβλίο, που αναμένεται το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Thames & Hudson, παρουσιάζεται ως μια εικονογραφημένη ιστορία του ηλεκτρονικού ήχου από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ζαρ δεν αφηγείται την ηλεκτρονική μουσική μόνο μέσα από δίσκους, είδη και καλλιτέχνες. Την αφηγείται μέσα από τις ίδιες τις μηχανές. Το βιβλίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δική του συλλογή ηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστικών οργάνων, από εμβληματικά modular synthesizers μέχρι σπάνια πρωτότυπα και μοναδικές κατασκευές. Δηλαδή, δεν πρόκειται απλώς για ένα λεύκωμα. Είναι μια ιστορία του πώς άλλαξε ο ήχος όταν οι μουσικοί άρχισαν να παίζουν όχι μόνο νότες, αλλά και ηλεκτρισμό.

Το Machines ξεκινά από το 1913 και τη φουτουριστική Τέχνη των Θορύβων του Λουίτζι Ρουσόλο, περνά από τον σουρεαλισμό και το Μπαουχάους, μπαίνει στα πρωτοποριακά ραδιοφωνικά εργαστήρια και στα στούντιο όπου διαμορφώθηκε η ηλεκτρονική μουσική ως γλώσσα. Ανάμεσά τους το Westdeutscher Rundfunk, η Radio France και το BBC Radiophonic Workshop, δηλαδή χώροι όπου ο ήχος αντιμετωπίστηκε όχι ως συνοδεία, αλλά ως υλικό που μπορούσε να κοπεί, να παραμορφωθεί, να συντεθεί και να εφευρεθεί από την αρχή.

Από εκεί, η διαδρομή φτάνει στην αναλογική σύνθεση, στην επεξεργασία της μαγνητικής ταινίας, στην ψηφιακή επανάσταση, στην τρισδιάστατη ηχογράφηση, στα καθηλωτικά πολυμέσα και τελικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διαδρομή αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος όταν την αφηγείται ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ, ένας μουσικός που έφερε τον ηλεκτρονικό ήχο από τα εργαστήρια και τα στούντιο σε τεράστιους δημόσιους χώρους, σε συναυλίες-θεάματα, σε ένα κοινό που δεν χρειαζόταν να ξέρει τι είναι ένας ταλαντωτής για να καταλάβει ότι ακούει κάτι καινούργιο.

Ο Ζαρ υπήρξε πάντα περισσότερο από συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής. Υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που κατάλαβαν ότι η τεχνολογία δεν αλλάζει απλώς τα εργαλεία της μουσικής, αλλά και τη φαντασία της. Από το Oxygène και το Équinoxe μέχρι τις μεγάλες υπαίθριες συναυλίες του, η μουσική του κουβαλά αυτή την πίστη ότι ο ήχος μπορεί να γίνει περιβάλλον, αρχιτεκτονική, φως, πλήθος, δημόσια εμπειρία.

Γι’ αυτό το νέο βιβλίο δεν μοιάζει με μια απλή αναδρομή. Μοιάζει περισσότερο με απόπειρα να ξαναγραφτεί η ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής από τη σκοπιά των εργαλείων της. Κάθε μηχανή δεν είναι μόνο τεχνολογικό αντικείμενο. Είναι μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που ακούει ο κόσμος. Το συνθεσάιζερ δεν έδωσε απλώς νέους ήχους. Έδωσε νέες διαθέσεις, νέα σώματα στο κλαμπ, νέα soundtracks για πόλεις, διαφημίσεις, ταινίες, παιχνίδια, επιστημονική φαντασία, διαδίκτυο.

Στο βιβλίο συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με διαφορετικές εκδοχές της ηλεκτρονικής και της ποπ ιστορίας: ο Richie Hawtin, ο Armin van Buuren, ο Johnny Marr, ο Vince Clarke, η Gillian Gilbert των New Order, ο Nicolas Godin των Air, ο Nick Rhodes των Duran Duran, ο Pete Townshend και ο Gary Numan, μεταξύ άλλων. Η λίστα έχει σημασία, γιατί δείχνει πόσο πλατιά είναι πια η κληρονομιά του ηλεκτρονικού ήχου: από την avant-garde και το synth-pop μέχρι την techno, το rock και τη μαζική ποπ κουλτούρα.

Το πιο σύγχρονο κομμάτι είναι, αναπόφευκτα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ζαρ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την AI όχι μόνο ως απειλή, αλλά και ως νέο εργαλείο δημιουργίας. Το Machines μοιάζει να τοποθετεί αυτή τη συζήτηση σε μεγαλύτερη ιστορική συνέχεια. Κάθε εποχή φοβήθηκε τις νέες μηχανές της: το μαγνητόφωνο, το συνθεσάιζερ, το sampler, τον υπολογιστή. Κάθε φορά, ένα κομμάτι της μουσικής φοβόταν ότι η μηχανή θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Και κάθε φορά, οι πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες βρήκαν τρόπο να την κάνουν όργανο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η AI είναι απλώς άλλη μία αθώα τεχνολογία. Σημαίνει όμως ότι η συζήτηση γύρω της δεν ξεκινά από το μηδέν. Η ηλεκτρονική μουσική είναι γεμάτη στιγμές όπου η μηχανή θεωρήθηκε ξένο σώμα και μετά έγινε γλώσσα. Το ερώτημα, όπως πάντα, δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η μηχανή. Είναι ποιος τη χρησιμοποιεί, με ποια φαντασία, με ποια δικαιώματα, με ποια ιστορική μνήμη.

Εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία ενός τέτοιου βιβλίου. Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά εμφανίζεται μπροστά μας σαν ατελείωτη ροή, σαν λίστα αναπαραγωγής χωρίς βάρος και χωρίς προέλευση, ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ γυρίζει πίσω στα αντικείμενα. Στις μηχανές που είχαν όγκο, θερμοκρασία, καλώδια, περιορισμούς, λάθη, θόρυβο. Στα εργαλεία που ανάγκασαν τους μουσικούς να μάθουν να ακούνε αλλιώς.

Η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι μόνο ιστορία του μέλλοντος. Είναι και ιστορία χειρονομίας: κάποιος ακουμπά ένα κουμπί, γυρίζει έναν διακόπτη, κόβει μια ταινία, κρατά έναν ήχο λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει, ψάχνει μέσα στο μηχάνημα ένα άγνωστο χρώμα. Από αυτές τις χειρονομίες χτίστηκε ένας αιώνας ήχου.

Αν το Machines: A History of Electronic Music έχει ένα καθαρό πολιτιστικό βάρος, είναι αυτό: θυμίζει ότι ο κόσμος δεν άλλαξε μόνο από τα τραγούδια που γράφτηκαν, αλλά και από τα εργαλεία που έμαθαν στους ανθρώπους να φαντάζονται νέους ήχους. Η ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής δεν είναι απλώς η ιστορία των παραγωγών και των DJ.

Είναι η ιστορία των μηχανών που έκαναν τον κόσμο να ακούγεται αλλιώς.

Με στοιχεία από Billboard

Πολιτισμός

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