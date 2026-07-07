Ο Τζορτζ Κλούνεϊ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέφει στη Βενετία, αυτή τη φορά όχι για να παρουσιάσει μια νέα ταινία, αλλά για να παραλάβει έναν από τους σημαντικότερους τιμητικούς τίτλους του ευρωπαϊκού σινεμά.

Ο αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της Μπιενάλε της Βενετίας, έπειτα από πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Για τον Κλούνεϊ, η Βενετία δεν είναι απλώς ακόμη ένα φεστιβάλ. Η σχέση του με το Λίντο κρατά σχεδόν τρεις δεκαετίες, από το Out of Sight του Στίβεν Σόντερμπεργκ το 1998, ενώ αργότερα επέστρεψε στη διοργάνωση με ταινίες όπως το Good Night, and Good Luck., το The Ides of March και το Suburbicon, στις οποίες υπέγραφε και τη σκηνοθεσία.

Στη Βενετία έχουν επίσης παρουσιαστεί ταινίες που σημάδεψαν διαφορετικές φάσεις της καριέρας του, όπως το Michael Clayton, το Gravity και, πιο πρόσφατα, το Wolfs, όπου εμφανίστηκε ξανά δίπλα στον Μπραντ Πιτ. Το 2025 πρωταγωνίστησε στο Jay Kelly του Νόα Μπάουμπαχ, μια ταινία γύρω από έναν σταρ του σινεμά που κοιτάζει πίσω στη ζωή και την καριέρα του ένα θέμα που, μετά τη νέα τιμητική διάκριση, αποκτά σχεδόν ειρωνική αντήχηση.

Facebook Twitter φωτογραφία: Jason Nocito

Ο ίδιος ο Κλούνεϊ υποδέχθηκε την ανακοίνωση με τον γνωστό του αυτοσαρκασμό, λέγοντας ότι έχει ζήσει πολλές εξαιρετικές στιγμές στη Βενετία, ότι το φεστιβάλ είναι χωρίς αμφιβολία το αγαπημένο του και ότι το να πάρει τον Χρυσό Λέοντα είναι τεράστια τιμή ακόμη κι αν, όπως αστειεύτηκε, μάλλον σημαίνει ότι γέρασε.

Ο Μπαρμπέρα χαρακτήρισε τον Κλούνεϊ μία από τις πιο αγαπητές και αναγνωρίσιμες μορφές του σύγχρονου σινεμά, υπογραμμίζοντας τη διπλή του ταυτότητα: από τη μία, τον σταρ που κράτησε ζωντανή μια παλιά χολιγουντιανή γοητεία· από την άλλη, τον δημιουργό που πέρασε πίσω από την κάμερα, συχνά με πολιτικά και ηθικά φορτισμένες ιστορίες.

Η Βενετία έχει και προσωπική σημασία για τον Κλούνεϊ. Εκεί παντρεύτηκε την Αμάλ Αλαμουντίν το 2014, σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity γεγονότα της δεκαετίας. Αλλά η νέα διάκριση αφορά κυρίως τη θέση του μέσα στο σινεμά: έναν ηθοποιό που ξεκίνησε από την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα του ER και μετατράπηκε σε ένα από τα τελευταία πρόσωπα του Χόλιγουντ που μπορούν ακόμη να λειτουργούν ταυτόχρονα ως σταρ, σκηνοθέτες, παραγωγοί και δημόσιες προσωπικότητες.

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Ο Χρυσός Λέοντας δεν έρχεται, λοιπόν, μόνο ως ένα τιμητικό βραβείο νοσταλγίας. Έρχεται να σφραγίσει μια σχέση ανάμεσα στον Κλούνεϊ και τη Βενετία που κράτησε από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα: μια σχέση ανάμεσα στο αμερικανικό σύστημα των σταρ και ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ που ξέρει πάντα πότε να μετατρέπει την κινηματογραφική μνήμη σε τελετή.

με στοιχεία από Variety