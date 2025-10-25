Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλιγουντ με μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή

Ο Τζόνι Ντεπ ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό του ρόλο μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Η Paramount Pictures, υπό τη νέα ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας νέας εκδοχής του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, A Christmas Carol (Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία).

Το στούντιο περιγράφει το νέο εγχείρημα ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων που εκτυλίσσεται στο Λονδίνο του Ντίκενς, ακολουθώντας την υπερφυσική πορεία ενός άντρα που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, αγωνιζόμενος για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή».

Με τον Ντεπ στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, η περιγραφή μοιάζει απόλυτα ταιριαστή και με την πορεία της καριέρας του: ο άλλοτε πιο εμπορικός και αγαπητός σταρ του 21ου αιώνα, γνωστός από επιτυχίες όπως οι Πειρατές της Καραϊβικής, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας.

Ωστόσο, η δίκη και οι αγωγές δυσφήμησης εκατέρωθεν μετά τον χωρισμό του με την Άμπερ Χερντ οδήγησαν σε σειρά αρνητικών πρωτοσέλιδων, κάνοντας το Χόλιγουντ να αποστασιοποιηθεί από τον ηθοποιό. Ο Ντεπ, μάλιστα, απολύθηκε από τη σειρά ταινιών «Fantastic Beasts» της Warner Bros. το 2020.

Έπειτα στράφηκε σε ευρωπαϊκές παραγωγές, συμμετέχοντας στην ιστορική ταινία Jeanne du Barry. Στην πρεμιέρα της στις Κάννες το 2023, όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Χόλιγουντ απέναντί του, απάντησε:

«Δεν νιώθω ότι με έχουν μποϊκοτάρει, γιατί δεν σκέφτομαι το Χόλιγουντ. Δεν αισθάνομαι πια ότι το χρειάζομαι ιδιαίτερα - δεν ξέρω για εσάς».

Η επόμενη κίνησή του ήταν ένα «μισό βήμα» πίσω προς το Χόλιγουντ, με την ταινία θρίλερ Day Drinker της Lionsgate, η οποία παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο American Film Market για διεθνείς πωλήσεις. Η ταινία γυρίστηκε νωρίτερα μέσα στο 2025 και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter