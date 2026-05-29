Ο Τζον Τραβόλτα έγινε σκηνοθέτης και αγόρασε 12 μπερέδες

Ο Τζον Τραβόλτα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς με το αξεσουάρ που έχει αρχίσει να γίνεται το νέο του σήμα κατατεθέν: έναν μπερέ.

Ο ηθοποιός και πλέον σκηνοθέτης βρέθηκε στην πρεμιέρα του Propeller One-Way Night Coach στο Λος Άντζελες και μίλησ για το στιλ που τον συνοδεύει από τις πρόσφατες εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Καννών. Όπως αποκάλυψε, έχει πλέον τουλάχιστον 12 μπερέδες.

Ο Τραβόλτα εξήγησε ότι υιοθέτησε τον μπερέ για να μπει περισσότερο στον ρόλο του σκηνοθέτη. «Ο μπερές υπάρχει εδώ και 800 χρόνια», είπε, συνδέοντάς τον με μια παλιά εικόνα που περνά από τον στρατό μέχρι την τέχνη και το σινεμά.

Ο ίδιος είπε ότι, κοιτάζοντας φωτογραφίες του από τα τελευταία 50 χρόνια, ένιωσε πως έβλεπε συνέχεια την ίδια εικόνα. Ήθελε κάτι που να δηλώνει αλλαγή. Έτσι άρχισε να ψάχνει φωτογραφίες παλιών σκηνοθετών και παρατήρησε ότι πολλοί φορούσαν μπερέδες ή γυαλιά, ένα κλισέ που ο ίδιος χαρακτήρισε «υπέροχο».

Το νέο look φαίνεται πως λειτούργησε. Ο Τραβόλτα είπε ότι οι εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες τον έφεραν σε λίστες με τους πιο καλοντυμένους, σε περιοδικά όπως η Vogue, το GQ και το Harper’s Bazaar.

Μιλώντας για τη μόδα και τις περιορισμένες επιλογές στο ανδρικό ντύσιμο, ο Τραβόλτα είπε ότι «οι άντρες δεν έχουν αρκετά πράγματα να κάνουν». «Γιατί να μην το αλλάξουμε λίγο; Μπορούμε να διασκεδάσουμε κι εμείς», πρόσθεσε.

Στην πρεμιέρα τον συνόδευσε η κόρη του, Έλα Μπλου Τραβόλτα, η οποία εμφανίζεται και στην ταινία. Ο ίδιος είπε ότι βοήθησε στην εμφάνισή της, αστειευόμενος πως θα μπορούσαν να είχαν φορέσει «δίδυμους μπερέδες», αλλά τελικά αποφάσισαν να κινηθούν σε πιο Μπριζίτ Μπαρντό διάθεση.

Το Propeller One-Way Night Coach βασίζεται στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο Τραβόλτα το 1997. Πρόκειται για μια μονόωρη ταινία, διαθέσιμη στο Apple TV+, και σηματοδοτεί την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά.

Ο Τραβόλτα είπε ακόμη ότι η μόδα τον απασχολεί από τα νεανικά του χρόνια. Ο κουνιάδος του εργαζόταν τη δεκαετία του 1960 στη Vogue και στο Harper’s Bazaar και τον βοηθούσε να διαμορφώσει το στιλ του ως έφηβο, από τα πρώτα παντελόνια καμπάνα μέχρι τις φαρδιές ζώνες και τα σταυρωτά κοστούμια.

Σήμερα, η νέα του στιλιστική εμμονή είναι πιο απλή: ένας μπερές. Ή, ακριβέστερα, δώδεκα.

με στοιχεία από Variety