Ο Τζο Κάροφ, σχεδιαστής του εμβληματικού λογότυπου «007» του Τζέιμς Μποντ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών

Ο διακεκριμένος Αμερικανός γραφίστας Τζο Κάροφ πέθανε σε ηλικία 103 ετών.

Ο θάνατός του – μόλις μία μέρα πριν από τα 104α γενέθλιά του – επιβεβαιώθηκε από τους γιους του, Πίτερ και Μάικλ, στην εφημερίδα The New York Times την Κυριακή.

Έγινε περισσότερο γνωστός για τον σχεδιασμό του εμβληματικού λογοτύπου 007 για το franchise της ταινίας Τζέιμς Μποντ – ένα λογότυπο που εμφανίζεται σε όλα τα πόστερ και το μάρκετινγκ των ταινιών 007 – όπου ο αριθμός επτά μετατρέπεται σε όπλο.

Ο Κάροφ πληρώθηκε μόνο 300 δολάρια για το λογότυπο του Τζέιμς Μποντ το 1963, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον ποτέ δεν αναφέρθηκε στα credits των ταινιών και δεν έλαβε ποσοστά από τα αντικείμενα που πουλήθηκαν.

Ωστόσο, οι τότε παραγωγοί των ταινιών Bond, Barbara Broccoli και Michael G. Wilson, του πρόσφεραν ένα ρολόι Omega με χαραγμένο το λογότυπο 007 για τα 100ά του γενέθλια.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1921 στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Κάροφ ήταν επίσης υπεύθυνος για μερικά από τα πιο εμβληματικά πόστερ του Χόλιγουντ.

Μεταξύ αυτών ήταν τα West Side Story, Last Tango In Paris, Manhattan, Cabaret και Rollerball. Ήταν επίσης υπεύθυνος για το σχεδιασμό των τίτλων έναρξης των ταινιών A Bridge Too Far του Richard Attenborough και The Last Temptation of Christ του Martin Scorsese.

Ο Κάροφ αποσύρθηκε το 2006. Η σύζυγός του, Phyllis, με την οποία ήταν παντρεμένος για 81 χρόνια, πέθανε νωρίτερα φέτος σε ηλικία 101 ετών.

Με πληροφορίες από euronews.com