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Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα αποκτήσει πολωνική υπηκοότητα - Eπιθυμεί να εργαστεί περισσότερο στην Ευρώπη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ δήλωσε ότι οι ταινίες που αγαπά είναι όλο και πιο δύσκολο να δημιουργηθούν στις ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΕΣΙ ΑΪΖΕΝΜΠΕΡΓΚ ΕΥΡΩΠΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ πρόκειται να λάβει τις επόμενες ημέρες την πολωνική υπηκοότητα και ελπίζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο γυρίζοντας ταινίες στην Ευρώπη.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, το είδος των ταινιών που του αρέσει να δημιουργεί είναι όλο και πιο δύσκολο να γυριστεί στο Χόλιγουντ.

Ενδιαφέρον για την Ευρώπη εξέφρασε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης έκανε γνωστή την είδηση, καθώς εισέπραττε χειροκροτήματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι (KVIFF) στην Τσεχική Δημοκρατία το Σάββατο.

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ τιμήθηκε με το Βραβείο Προέδρου του Φεστιβάλ πριν από την προβολή της ταινίας The Double, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Αγιοάντε, στην οποία ο Αμερικανός ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κρατώντας το βραβείο στη Μεγάλη Αίθουσα του Hotel Thermal, «έδρας» του Φεστιβάλ, ο ηθοποιός, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter δήλωσε: «Το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή σε ακριβώς μία εβδομάδα λαμβάνω την πολωνική μου υπηκοότητα. Επιδίωξα την πολωνική υπηκοότητα λόγω της κληρονομιάς της οικογένειάς μου, αλλά και επειδή θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο στη ζωή μου και την καριέρα μου εργαζόμενος στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην κεντρική Ευρώπη».

«Στην Αμερική, πολλά από τα είδη ταινιών που αγαπώ τόσο πολύ - ανθρώπινης κλίμακας, παράξενες ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού - έχουν γίνει ολοένα και πιο δύσκολα στην παραγωγή, αλλά στην Ευρώπη, αυτές οι ταινίες ακμάζουν και τιμώνται» σημείωσε.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

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