Ο Τζέρεμι Στρονγκ γίνεται Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο πρώτο τρέιλερ του νέου φιλμ του Άαρον Σόρκιν

Δεκαεπτά χρόνια μετά το The Social Network, ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στον κόσμο του Facebook μόνο που αυτή τη φορά το βλέμμα δεν πέφτει στη γέννηση ενός ψηφιακού μύθου, αλλά στη σκιά που άφησε πίσω του.

Στο CinemaCon παρουσίασε τα πρώτα πλάνα από το The Social Reckoning, τη νέα ταινία που θα βγει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου από τη Sony.

Από τη σκηνή, ο Σόρκιν είπε ότι η πρώτη ταινία αφηγούνταν την ιστορία ενός φοιτητή που έφτιαξε μια ιστοσελίδα στο δωμάτιό του και «σύνδεσε τον κόσμο», όμως από τότε «κάποια πράγματα έχουν αλλάξει». Περιέγραψε μάλιστα τη νέα ταινία ως «μια αληθινή ιστορία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», τονίζοντας ότι η επιρροή του αλγορίθμου του Facebook έχει αγγίξει πλέον σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής.

Το υλικό που προβλήθηκε έδωσε και την πρώτη εικόνα του Τζέρεμι Στρονγκ ως μεγαλύτερου σε ηλικία Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Στο τρέιλερ εμφανίζεται σε δικαστική αίθουσα να λέει «είμαι επαγγελματίας εναγόμενος», ενώ σε άλλο σημείο δηλώνει πως είναι «απόλυτος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου». Αργότερα ακούγεται να λέει: «Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι όταν λέω όχι, η συζήτηση τελειώνει».

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Φράνσις Χόγκεν, πρώην μηχανικός του Facebook, την οποία υποδύεται η Μάικι Μάντισον. Σύμφωνα με την υπόθεση, συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Τζεφ Χόργουιτς, τον οποίο παίζει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, σε μια προσπάθεια να βγουν στο φως τα μυστικά της εταιρείας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπιλ Μπερ και άλλοι ηθοποιοί.

Ο Άαρον Σόρκιν παρουσιάζει το The Social Reckoning στο CinemaCon. Φωτογραφία: Getty images

Ο Σόρκιν υπογράφει ξανά το σενάριο και αυτή τη φορά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία, επιστρέφοντας στον κόσμο της ταινίας του 2010 που είχε σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

Αν το πρώτο Social Network έπιανε τη στιγμή που μια πλατφόρμα γεννιόταν, το The Social Reckoning δείχνει να πιάνει τη στιγμή που η ισχύ της έχει πια ξεφύγει από τα όρια μιας απλής τεχνολογικής επιτυχίας.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly.