Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ του «The Bear» ο κινηματογραφικός Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, πρωταγωνιστής της πολυβραβευμένης σειράς «The Bear», αναμένεται να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν στη νέα ταινία με προσωρινό τίτλο «Deliver Me From Nowhere».

Ο ηθοποιός που το κοινό γνώρισε από τον ρόλο του στη σειρά The Bear, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ βρίσκεται αυτή την ώρα, σύμφωνα με το Variety, σε συζητήσεις για να γίνει ο κινηματογραφικός Μπρους Σπρίνγκστιν. Το νέο κινηματογραφικό έργο θα επικεντρωθεί στην περίοδο που δημιούργησε το άλμπουμ «Nebraska» σε σενάριο Σκοτ Κούπερ, ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Έρικ Ρόμπινσον και Έλεν Γκόλντσμιθ-Βάιν της Gotham Group, καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Netflix Σκοτ Στάμπερ. Είναι το πρώτο πρότζεκτ που αναλαμβάνει μετά την αποχώρησή του από την πλατφόρμα. Η A24 βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για να αναλάβει την ταινία η οποία θα βασίζεται στο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς, «Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska» που κυκλοφόρησε τον περασμένο χρόνο.

Θα ακολουθήσει το «Αφεντικό» στο ταξίδι δημιουργίας του έκτου στούντιο άλμπουμ του, μια σκοτεινή, απογυμνωμένη συλλογή τραγουδιών σε μία ιδιαίτερη προσωπική περίοδο για τον τραγουδιστή. Ηχογραφήθηκε στο υπνοδωμάτιό του στο Colts Neck του Νιου Τζέρσεϊ σε ένα τετρακάναλο κασετόφωνο μερικά χρόνια προτού κυκλοφορήσει με την E Street Band το «Born in the U.S.A». Ήταν έντονα επηρεασμένος από την ταινία του Τέρενς Μάλικ «Badlands», ενώ σήμερα εκτιμά ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι η καλύτερη δουλειά του.

Λίγες ώρες νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι ο θρύλος της αμερικανικής ροκ θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος διεθνής τραγουδοποιός που εισάγεται στην βρετανική Aκαδημία «The Ivors Academy». Αυτό σημείνει ότι ο Μπρους Σπρίνγκστιν θα γίνει το 27ο μέλος της ανάμεσα σε σπουδαίους τραγουδοποιούς όπως ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Πίτερ Γκάμπριελ. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου στο Grosvenor House του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ