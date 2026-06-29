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Ο Τζέιμς Νόρτον θα γίνει Άμλετ στο West End

Ο Τόμας Όστερμαϊερ επιστρέφει στον «Άμλετ» στο West End και σκηνοθετεί για πρώτη φορά σαιξπηρικό έργο στα αγγλικά, με τον Τζέιμς Νόρτον στον ρόλο του Δανού πρίγκιπα.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τζέιμς Νόρτον θα γίνει Άμλετ στο West End Facebook Twitter
φωτογραφία: Alasdair McLellan
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Ο Τζέιμς Νόρτον θα παίξει τον Άμλετ στο West End το φθινόπωρο του 2027, σε μια νέα παραγωγή που έχει ήδη ισχυρό θεατρικό βάρος, πριν ακόμη ανακοινωθούν ο χώρος, οι ημερομηνίες και το υπόλοιπο καστ.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από το «Happy Valley» και πρόσφατα από το «A Little Life» στη σκηνή, θα αναλάβει τον πιο διάσημο τραγικό ρόλο του Σαίξπηρ στη νέα εκδοχή του Τόμας Όστερμαϊερ. Για τον Γερμανό σκηνοθέτη, που εδώ και χρόνια είναι συνδεδεμένος με τη Schaubühne του Βερολίνου, θα είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί Σαίξπηρ στα αγγλικά.

Ο Νόρτον χαρακτήρισε τον ρόλο «προνόμιο» αλλά και «αρκετά τρομακτικό», λέγοντας πως με τον Όστερμαϊερ στο τιμόνι νιώθει ότι βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Ο Όστερμαϊερ έχει χτίσει τη φήμη του πάνω σε ριζοσπαστικές, συχνά βίαια σύγχρονες αναγνώσεις κλασικών έργων, ενώ τα τελευταία χρόνια σημείωσε δύο μεγάλες λονδρέζικες επιτυχίες: τον «Γλάρο» με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον «Εχθρό του λαού» με τον Ματ Σμιθ.

Ο ίδιος ο Όστερμαϊερ δεν έρχεται τώρα πρώτη φορά στον «Άμλετ». Η δική του εκδοχή του έργου πρωτοπαρουσιάστηκε το 2008, με τον Λαρς Άιντινγκερ στον ομώνυμο ρόλο, και στη συνέχεια ταξίδεψε διεθνώς για χρόνια. Το 2011 είχε παρουσιαστεί και στο Λονδίνο, με μια εκρηκτική σκηνική ενέργεια που έσπαγε τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία. Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές εκείνης της παραγωγής, ο Άμλετ του Άιντινγκερ κινούνταν ανάμεσα στο κοινό και άρπαζε ακόμη και το σημειωματάριο ενός κριτικού.

Τώρα, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο έργο από άλλη γλώσσα, άλλο θεατρικό περιβάλλον και με έναν σταρ που έχει ήδη δοκιμαστεί σε απαιτητικό σκηνικό υλικό. Ο Νόρτον είχε περιγράψει το «A Little Life» ως το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει ποτέ. Ο Άμλετ, ωστόσο, ανήκει σε άλλη κατηγορία: είναι ρόλος-παγίδα, ρόλος-τεστ, ρόλος που κάθε εποχή φορτώνει με τις δικές της νευρώσεις.

Η προηγούμενη σχέση του Νόρτον με τον Σαίξπηρ ξεκινά από τα φοιτητικά του χρόνια στο Κέιμπριτζ. Το 2006 είχε παίξει τον Δον Πέδρο στο «Πολύ κακό για το τίποτα» σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Άικ, ενώ έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε στο «Κυμβελίνο» σε σκηνοθεσία Τρέβορ Ναν για τη Marlowe Society. Το 2016 υποδύθηκε επίσης τον Ριχάρδο Β΄ σε μικρού μήκους ταινία για το «Complete Walk» του Shakespeare’s Globe, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 400 χρόνια από τον θάνατο του Σαίξπηρ.

Η νέα παραγωγή του «Άμλετ» θα παρουσιαστεί από τις Wessex Grove και Gavin Kalin Productions. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί το θέατρο, οι ακριβείς ημερομηνίες και οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Αυτό που έχει ήδη ανακοινωθεί, όμως, αρκεί: ένας από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του συναντά έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες πάνω στο πιο φορτισμένο έργο του σαιξπηρικού κανόνα.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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