Ο Τζέιμς Κάμερον εξηγεί γιατί έχει αφιερώσει 20 χρόνια στις «Avatar» ταινίες

Ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Rolling Stone, ότι αφιέρωσε την κινηματογραφική του καριέρα στο franchise «Avatar» εδώ και δεκαετίες με την ελπίδα να κάνει καλό για τον κόσμο και όχι απλώς «να βγάλει ένα σωρό λεφτά».

Το πρώτο «Avatar» του σκηνοθέτη από το 2009 είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Το σίκουελ του 2022, «Avatar: Ο δρόμος του νερού», είναι η τρίτη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών με 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Τα τελευταία 20 χρόνια δικαιολογούσα στον εαυτό μου την παραγωγή των ταινιών 'Avatar', όχι με βάση το πόσα χρήματα βγάλαμε, αλλά με βάση το ότι ελπίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό», δήλωσε ο Κάμερον και πρόσθεσε: «Μπορεί να μας βοηθήσει να συνδεθούμε. Μπορεί να μας βοηθήσει να συνδεθούμε με τη χαμένη πτυχή του εαυτού μας που συνδέεται με τη φύση και σέβεται τη φύση και όλα αυτά τα πράγματα».

Ο σκηνοθέτης συνέχισε, σχολιάζοντας: «Νομίζω ότι οι ταινίες είναι η απάντηση στα ανθρώπινα προβλήματά μας; Όχι, νομίζω ότι περιορίζονται επειδή οι άνθρωποι μερικές φορές θέλουν απλώς ψυχαγωγία και δεν θέλουν να αμφισβητηθούν με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι το 'Avatar' είναι μια στρατηγική δούρειου ίππου που σε βάζει σε ένα κομμάτι ψυχαγωγίας, αλλά στη συνέχεια δουλεύει λίγο με τον εγκέφαλο και την καρδιά σου κατά κάποιο τρόπο».

Το νέο Avatar

Πρόσφατα, η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Avatar: Fire and Ash», της τρίτης ταινίας του Τζέιμς Κάμερον στο πολυβραβευμένο franchise. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου 2025, τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water».



Όπως η προηγούμενη ταινία μάς σύστησε τη θαλάσσια φυλή των Metkayina, το νέο φιλμ παρουσιάζει τους Ash People, έναν πολεμοχαρή λαό καλυμμένο με αιθάλη, που εμφανίζονται να χορεύουν γύρω από μια τεράστια πυρά, όπως είχε δείξει για πρώτη φορά το teaser στο D23 Expo 2024.

«Θα δείτε πολλές πτυχές της Πανδώρας που δεν είχατε ξαναδεί», υποσχέθηκε ο Κάμερον. «Είναι μια τρελή περιπέτεια, ένα οπτικό υπερθέαμα, αλλά ταυτόχρονα έχει και εξαιρετικά έντονο συναισθηματικό φορτίο – περισσότερο από ποτέ», είπε κατά την παρουσίαση, προσθέτοντας: «Μπαίνουμε σε πραγματικά δύσκολες περιοχές για όλους τους χαρακτήρες που γνωρίσατε και αγαπήσατε».



Εκτός από τους Σαμ Γουόρθινγκτον και Ζόι Σαλντάνα, επιστρέφουν επίσης οι Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κέιτ Γουίνσλετ, Κλιφ Κέρτις, Μπρίταν Ντάλτον, Τζακ Τσάμπιον, Τρίνιτι Τζο-Λι Μπλις, Μπέιλι Μπας, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Ίντι Φάλκο και Ντιλίπ Ράο. Νέα πρόσωπα περιλαμβάνουν την Οόνα Τσάπλιν στον ρόλο της Varang, αρχηγού των Ash People, ενώ προστίθενται επίσης οι Ντέιβιντ Θιούλις και Μισέλ Γεό.

Η νέα απειλή

Το τρέιλερ δείχνει την οικογένεια του Τζέικ Σάλι και τους Metkayina να συμμαχούν για να αντιμετωπίσουν τη Varang και τις φλογερές δυνάμεις της, οι οποίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τον Quaritch (Στίβεν Λανγκ). Η Varang φαίνεται να έχει τη δύναμη να ελέγχει τη φωτιά, με τις φλόγες της να καταστρέφουν μέρη του δάσους της Πανδώρας. Η φράση της στο φινάλε του τρέιλερ «Η θεά σας δεν έχει εξουσία εδώ» σηματοδοτεί τον ερχομό μιας πιο σκοτεινής εποχής.



Όπως αποκάλυψε ο Κάμερον, οι «The Way of Water» και «Fire and Ash» είχαν αρχικά σχεδιαστεί ως μία ενιαία ταινία, ωστόσο διαχωρίστηκαν καθώς η ιστορία εξελίχθηκε σε μεγάλη κλίμακα. Στο D23, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ash People είναι πιο βίαιοι και διψασμένοι για εξουσία από τους Metkayina και τους δασόβιους Omaticaya.



«Υπάρχουν νέοι χαρακτήρες, ένας συγκεκριμένα που νομίζω ότι είτε θα τον λατρέψετε είτε θα τον μισήσετε», σχολίασε ο Κάμερον.



Το τρέιλερ είναι ήδη διαθέσιμο στο διαδίκτυο, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα του 2025.

