Ο Τζέιμς Κάμερον εξηγεί γιατί έφυγε από τις ΗΠΑ και μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία

Ο Τζέιμς Κάμερον εξήγησε τον λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ και μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία.

Περιέγραψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ «σαν να βλέπεις ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά».

Ο σκηνοθέτης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, σε μια νέα συνέντευξη στο In Depth με τον Γκράχαμ Μπένσινγκερ, λέγοντας ότι το έκανε «για την ψυχική του υγεία».

Μαζί με τη σύζυγό του αγόρασαν ένα αγρόκτημα στη χώρα το 2011 και αποφάσισαν μετά την πανδημία, λόγω Covid-19, να προχωρήσουν τις διαδικασίες της μετακόμισης.

«Η Νέα Ζηλανδία είχε εξαλείψει εντελώς τον ιό», είπε. «Στην πραγματικότητα, τον εξάλειψαν δύο φορές. Την τρίτη φορά, όταν εμφανίστηκε σε μεταλλαγμένη μορφή, κατάφερε να διαφύγει. Αλλά ευτυχώς, είχαν ήδη ποσοστό εμβολιασμού 98%», είπε και πρόσθεσε, ότι: «Γι' αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι άνθρωποι εκεί είναι, ως επί το πλείστον, λογικοί – σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 62% και συνεχίζει να μειώνεται, οδεύοντας προς τη λάθος κατεύθυνση».

«Πού θα προτιμούσατε να ζείτε;», διερωτάται και συνεχίζει: «Σε ένα μέρος που πιστεύει πραγματικά στην επιστήμη και όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν με συνοχή για έναν κοινό στόχο, ή σε ένα μέρος όπου όλοι είναι σε διαμάχη μεταξύ τους, εξαιρετικά πολωμένοι, γυρίζοντας την πλάτη στην επιστήμη και βασικά θα βρισκόταν σε απόλυτη αναταραχή αν εμφανιζόταν μια άλλη πανδημία».

Ο Κάμερον είναι μόνο ένας από τα μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ, αναφέροντας ως βασικό λόγο τη δεύτερη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ομοίως, ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέκτησε πρόσφατα τη γαλλική υπηκοότητα, την οποία έχει επίσης ανακοινώσει ότι αιτείται ο Τζιμ Τζάρμους. Μεταξύ άλλων και η Έλεν ΝτεΤζένερις μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρόζι Ο'Ντόνελ στην Ιρλανδία.

Με πληροφορίες από The Guardian