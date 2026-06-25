Ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Τζένα Ορτέγκα και η νέα γενιά του Χόλιγουντ μπαίνουν στην Ακαδημία των Όσκαρ

Η Ακαδημία των Όσκαρ άνοιξε την πόρτα σε 529 νέα μέλη, σε μια ακόμη κίνηση που δείχνει πώς αλλάζει σταδιακά το σώμα που ψηφίζει τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία του Χόλιγουντ.

Ανάμεσα στα ονόματα που προσκλήθηκαν φέτος βρίσκονται ο Τζέικομπ Ελόρντι, η Τζένα Ορτέγκα, η Τεγιάνα Τέιλορ, ο Τζος Ο’Κόνορ, ο Σίμου Λιου και ο Στίβεν Φράι. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι αδελφοί Τζος και Μπένι Σάφντι, η Μία Γκοθ, ο Τζον Μπέρνθαλ, η Τζούλια Γκάρνερ, ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, ο Τζεμέιν Κλέμεντ και ο Άντονι Ράμος.

Αν όλοι αποδεχτούν την πρόσκληση, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα φτάσει τα 11.319 μέλη, από τα οποία 10.338 θα έχουν δικαίωμα ψήφου στα Όσκαρ. Πρόκειται για έναν οργανισμό που σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιος από ό,τι ήταν πριν από μία δεκαετία.

Η φετινή τάξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των γνωστών ονομάτων, αλλά και λόγω του τι συμβολίζει. Η Ορτέγκα συνδέεται με τη νέα pop και horror γενιά, ο Ελόρντι με το νεότερο κύμα σταρ του Χόλιγουντ, οι Σάφντι με το πιο ανήσυχο αμερικανικό σινεμά των τελευταίων ετών, ενώ η παρουσία δημιουργών και ηθοποιών από διαφορετικές χώρες δείχνει τη συνεχή διεθνοποίηση της Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ακαδημίας, η νέα τάξη αποτελείται κατά 42% από γυναίκες, κατά 56% από μέλη υποεκπροσωπούμενων εθνοτικών ή φυλετικών κοινοτήτων και κατά 53% από επαγγελματίες εκτός ΗΠΑ. Με την ένταξή τους, τα διεθνή μέλη θα αποτελούν πλέον περίπου το 22% της Ακαδημίας.

Η διεύρυνση αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά την έντονη κριτική που είχε δεχτεί η Ακαδημία το 2015 και το κίνημα #OscarsSoWhite, ο οργανισμός ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια να αλλάξει τη σύνθεση των μελών του. Τότε η Ακαδημία ήταν κατά 75% ανδρική και κατά 92% λευκή. Με τη νέα τάξη, η συνολική σύνθεσή της θα διαμορφωθεί περίπου σε 64% άνδρες και 75% λευκά μέλη.

Η φετινή λίστα λειτουργεί και σαν μικρός χάρτης του σημερινού κινηματογραφικού τοπίου. Περιλαμβάνει ονόματα που κινούνται ανάμεσα στο mainstream, το streaming, το σινεμά τρόμου, το ανεξάρτητο σινεμά και τις διεθνείς παραγωγές, επιβεβαιώνοντας ότι τα Όσκαρ δεν μπορούν πια να στηρίζονται μόνο στην παλιά εικόνα του Χόλιγουντ.

φωτογραφία: James Harvey-Kelly

Η επόμενη τελετή των Όσκαρ, η 99η στην ιστορία του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2027, με τον Κόναν Ο’Μπράιεν να επιστρέφει στην παρουσίαση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

με στοιχεία από Guardian