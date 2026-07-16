Ο Τζέικολμπι Σάτεργουαϊτ πήρε την πρώτη επιχορήγηση για καλλιτέχνες που ζουν με καρκίνο

Ο Τζέικολμπι Σάτεργουαϊτ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους queer καλλιτέχνες της αμερικανικής σκηνής, είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας νέας επιχορήγησης που δημιουργήθηκε για να στηρίζει καλλιτέχνες που ζουν με καρκίνο.

Το Artists Living with Cancer Grant, ύψους 25.000 δολαρίων, χρηματοδοτείται από το Rema Hort Mann Fund και το Robert Rauschenberg Foundation και απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και βρίσκονται σε θεραπεία για καρκίνο. Η επιχορήγηση είναι χωρίς περιορισμούς ως προς τη χρήση της, ώστε να μπορεί να καλύψει ιατρικά έξοδα, ενοίκιο, κόστος στούντιο, μετακινήσεις σε θεραπείες, φροντίδα ή χαμένο εισόδημα.

Η επιλογή του Σάτεργουαϊτ ως πρώτου αποδέκτη δεν είναι τυχαία. Ο καλλιτέχνης έχει επιβιώσει δύο φορές από καρκίνο και βρίσκεται σήμερα σε θεραπεία για τρίτη φορά. Παράλληλα, αντιμετωπίζει επιπλοκές από παιδική χειρουργική επέμβαση, οι οποίες χρειάστηκαν νέες διορθωτικές επεμβάσεις και μακρά αποκατάσταση. Πέρυσι ξεκίνησε καμπάνια στο GoFundMe για να στηρίξει την ανάρρωσή του και την επιστροφή του στη δουλειά, συγκεντρώνοντας σχεδόν 359.000 δολάρια από περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Ο Σάτεργουαϊτ είναι γνωστός για τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις, τις performances και τα ψηφιακά animation του, όπου οικογενειακά αρχεία, φυλή, queer ταυτότητα, σεξουαλικότητα και speculative fiction συνθέτουν έναν δικό του, εκρηκτικό κόσμο. Έργα του βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές, ανάμεσά τους το Metropolitan Museum of Art, το Museum of Modern Art, το Whitney Museum of American Art και το Studio Museum in Harlem.

Το ενδιαφέρον της είδησης, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο όνομα του αποδέκτη. Βρίσκεται στο ίδιο το σχήμα της επιχορήγησης: στην αναγνώριση ότι η ασθένεια δεν είναι ένα ιδιωτικό δράμα που συμβαίνει κάπου έξω από την τέχνη, αλλά μια υλική συνθήκη που μπορεί να διαλύσει το σώμα, τον χρόνο, το εισόδημα, το στούντιο, την παραγωγή και την ίδια τη δυνατότητα ενός καλλιτέχνη να συνεχίσει να εργάζεται.

Ο Σάτεργουαϊτ είπε ότι ελπίζει η επιχορήγηση να δημιουργήσει μια μετατόπιση στον κόσμο της τέχνης, έναν χώρο που μπορεί να είναι «ασταθής και εφήμερος», την ώρα που οι καλλιτέχνες δίνουν ολόκληρη τη ζωή τους στη δουλειά τους. Όταν μια σοβαρή ασθένεια διακόπτει αυτή τη ζωή, είπε, πρέπει να υπάρχει περισσότερος χώρος για φροντίδα, αξιοπρέπεια και υποστήριξη.

Η φράση έχει ιδιαίτερο βάρος στην περίπτωσή του. Το έργο του Σάτεργουαϊτ ήταν πάντα ένα πεδίο μεταμόρφωσης: σώματα που χορεύουν μέσα σε ψηφιακά τοπία, οικογενειακές μνήμες που ξαναχτίζονται ως φουτουριστικές αρχιτεκτονικές, queer επιθυμία που γίνεται εικόνα, ρυθμός, τελετουργία και επιβίωση. Τώρα, η ίδια η επιβίωση δεν λειτουργεί ως μεταφορά. Είναι κυριολεκτική.

Το Rema Hort Mann Fund έχει μακρά ιστορία στήριξης τόσο καλλιτεχνών όσο και ασθενών με καρκίνο. Μέσα σε τρεις δεκαετίες έχει διαθέσει περισσότερα από 9 εκατ. δολάρια σε πάνω από 650 καλλιτέχνες και 2.300 ασθενείς με καρκίνο, μέσω των Emerging Artist Grants και των Peter Hort Quality of Life Cancer Grants. Η συνεργασία με το Robert Rauschenberg Foundation παρουσιάζεται ως η αρχή ενός πιο μακροπρόθεσμου προγράμματος, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των καλλιτεχνών που θα στηρίζονται κάθε χρόνο.

Η σύνδεση με τον Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ έχει και ιστορικό βάρος. Ο ίδιος είχε ιδρύσει το Change, Inc. το 1970, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που βοηθούσε καλλιτέχνες σε απρόβλεπτες οικονομικές κρίσεις, ανάμεσά τους και ιατρικά έξοδα. Η ιδέα ήταν απλή αλλά ακόμη ριζοσπαστική: η τέχνη δεν επιβιώνει μόνο με εκθέσεις, συλλέκτες και μουσεία. Επιβιώνει όταν οι άνθρωποι που την παράγουν μπορούν να πληρώσουν το νοίκι, να πάνε στον γιατρό, να σταθούν ξανά όρθιοι.

Ο Σάτεργουαϊτ θα τιμηθεί επίσημα στο γκαλά για τα 30 χρόνια του Rema Hort Mann Fund τον Οκτώβριο, όταν οι δύο οργανισμοί σκοπεύουν να ανοίξουν και τον πρώτο κύκλο αιτήσεων για το νέο grant. Πέρα από την αρχική επιχορήγηση των 25.000 δολαρίων, το πρόγραμμα θα δίνει και εφάπαξ ενισχύσεις έως 10.000 δολαρίων σε καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης που βρίσκονται σε θεραπεία για καρκίνο.

Σε μια αγορά τέχνης που συχνά γιορτάζει την εξάντληση ως αφοσίωση και μετατρέπει την παραγωγικότητα σε ηθική αξία, αυτή η επιχορήγηση λέει κάτι σχεδόν απλό: ότι η φροντίδα δεν είναι αντίθετη προς την τέχνη. Είναι μία από τις προϋποθέσεις της.

με στοιχεία από Τhe Art Newspaper