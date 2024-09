Ο Τσαρλς Ντανς θα υποδυθεί τον Μικελάντζελο σε ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το BBC

Στο πρόσωπο του Τσαρλς Ντανς είδαν τον ηθοποιό που θα υποδυθεό τον Μικελάντζελο οι παραγωγοί του ντοκιμαντέρ «Renaissance: The Blood and The Beauty» από το BBC.

Πρόκειται για μια σειρά χωρισμένη σε τρία μέρη, όπως έκανε γνωστό το BBC όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την τέχνη και τον πολιτισμό στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε εκδήλωση.

Η σειρά «Renaissance: The Blood and The Beauty» είναι συμπαραγωγή με το PBS και εξερευνά μια εποχή βίας και πολιτικής εξουσίας που παρήγαγε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης του δυτικού κόσμου.

Ο Μικελάντζελο, ή Μιχαήλ Άγγελος, ήταν Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, που άσκησε επίδραση στην ανάπτυξη της δυτικής τέχνης.

Σχεδιάζονται επίσης νέες ταινίες ως μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ Arena του BBC, με θέματα από τη ζωή της τραγουδίστριας της όπερας Μαρίας Κάλλας έως το πορτρέτο του ηθποιού που υποδύθηκε τον 007, Ρότζερ Μουρ, καθώς και το νέο σκέλος του ντοκιμαντέρ «In My Own Words», το οποίο εξερευνά τους προσωπικότητες του πολιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, από τον συγγραφέα Χάνιφ Κουρέισι μέχρι την καλλιτέχνιδα Άλισον Λάπερ. Θα υπάρξει επίσης μια ταινία για τον θρυλικό θεατρικό συγγραφέα Άλαν Μπένετ προς τιμήν των 90ων γενεθλίων του και μια άλλη ταινία για την 80η επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς που συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ