Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμάται μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Αμερικανός ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, σε αναγνώριση της σπουδαίας, αν και σύντομης, καριέρας του και της πολιτισμικής επιρροής που άσκησε μέσα από τους ρόλους του.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, με τη χήρα του, Σιμόν Λέντγουαρντ-Μπόουζμαν, να παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση εκ μέρους του. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης του Black Panther Ράιαν Κούγκλερ και η βραβευμένη με Όσκαρ Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία συμπρωταγωνίστησε μαζί του στο Ma Rainey’s Black Bottom, την τελευταία του ταινία.

Ο Μπόουζμαν πέθανε το 2020, σε ηλικία 43 ετών, έπειτα από τετραετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, την οποία κράτησε μακριά από τη δημοσιότητα. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως.

Πριν γίνει γνωστός ως Τ’Τσάλα, ο βασιλιάς της Γουακάντα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ο Μπόουζμαν είχε ήδη ξεχωρίσει για την ικανότητά του να ενσαρκώνει εμβληματικές μορφές της αμερικανικής ιστορίας. Είχε υποδυθεί τον θρύλο του μπέιζμπολ Τζάκι Ρόμπινσον στο 42 (2013), τον τραγουδιστή Τζέιμς Μπράουν στο Get on Up (2014) και τον δικηγόρο και ακτιβιστή Θέργκουντ Μάρσαλ στο Marshall (2017).

Η επιτυχία του Black Panther (2018), που απέφερε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, τον καθιέρωσε ως σύμβολο ενδυνάμωσης για τη μαύρη κοινότητα και ως έναν από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Η ερμηνεία του στο Ma Rainey’s Black Bottom (2020) του χάρισε μεταθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η Marvel, σε ένδειξη σεβασμού, αποφάσισε να μην αντικαταστήσει τον χαρακτήρα του Τ’Τσάλα στη συνέχεια του Black Panther: Wakanda Forever (2022), επιλέγοντας να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από την ίδια την ταινία.

Η προσθήκη του ονόματος του Τσάντγουικ Μπόουζμαν στη Λεωφόρο της Δόξας θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές και δίκαιες αναγνωρίσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, σε έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μόλις μία δεκαετία καριέρας.