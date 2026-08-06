Ο Τρόι Σιβάν ετοιμάζει την επιστροφή του με το μυστηριώδες «She’s The Best»

Ο Τρόι Σιβάν φαίνεται έτοιμος να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της pop εικόνας του.

Μετά από μια σειρά κρυπτικών αναρτήσεων στα social media, τα αρχικά «STB» αποκαλύφθηκαν ως «She’s The Best», τροφοδοτώντας τις φήμες ότι ο Αυστραλός pop star ετοιμάζει νέο single και πιθανώς την πρώτη γεύση από το τέταρτο άλμπουμ του.

Η προώθηση ξεκίνησε με βίντεο που οδηγούσε τους θαυμαστές στην επίσημη ιστοσελίδα του, μαζί με φόρμα εγγραφής και μια εικόνα του Σιβάν με έντονο, θεατρικό μακιγιάζ. Η καμπάνια κινείται σε έναν πιο θολό, θηλυκό και επιτελεστικό οπτικό κόσμο, που μοιάζει να συνεχίζει το παιχνίδι με το φύλο που είχε ανοίξει στο «One of Your Girls».

Λίγο αργότερα, ο Σιβάν ανέβασε φωτογραφίες με την Άντισον Ρέι και τον φωτογράφο Τζέιμι Χιθ, όπου δοκιμάζουν πολύχρωμες περούκες. Η εμφάνιση της Ρέι στα teasers άνοιξε αμέσως σενάρια για πιθανή συμμετοχή της στο τραγούδι, στο βίντεο ή απλώς στο νέο οπτικό σύμπαν του project.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σιβάν έχει πλέον τον τρόπο να μετατρέπει ένα pop rollout σε παιχνίδι ταυτότητας. Στο «One of Your Girls» είχε ήδη χρησιμοποιήσει τη θηλυκή μεταμόρφωση όχι ως απλό styling, αλλά ως μέρος της επιθυμίας και της εικόνας του. Αν το «She’s The Best» συνεχίζει αυτή τη γραμμή, τότε η επιστροφή του δεν αφορά μόνο νέο τραγούδι, αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στη σχέση του με το φύλο, το βλέμμα και τη queer pop σκηνοθεσία.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για ημερομηνία κυκλοφορίας ή άλμπουμ. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό για να φανεί ότι ο Σιβάν δεν επιστρέφει απλώς με ένα τραγούδι, αλλά με νέα εικόνα, νέο πρόσωπο και πιθανώς νέα pop μυθολογία.

Το επόμενο άλμπουμ του θα διαδεχθεί το Something to Give Each Other του 2023, που περιλάμβανε τα «Rush», «Got Me Started» και «One of Your Girls», έφερε στον Σιβάν τρεις υποψηφιότητες για Grammy και ενίσχυσε τη θέση του ως ένα από τα πιο καθαρά queer πρόσωπα της σύγχρονης pop.

Με στοιχεία από Rolling Stone