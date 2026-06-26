Ο Τραμπ πάει Μπιενάλε και δεν θέλει «woke» αρχιτεκτονική

Η πολιτιστική ατζέντα της διοίκησης Τραμπ φτάνει ξανά στη Βενετία, αυτή τη φορά μέσω της αρχιτεκτονικής.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ άνοιξε πρόσκληση για προτάσεις για το αμερικανικό περίπτερο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2027, ζητώντας σχέδια που να εκφράζουν την «αμερικανική εξαιρετικότητα». Στις οδηγίες της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και μια ακόμη πιο αποκαλυπτική προϋπόθεση: οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν λειτουργούν προγράμματα που προωθούν Diversity, Equity and Inclusion, δηλαδή πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης.

Η διατύπωση δεν αφορά απλώς τη γραφειοκρατία μιας διεθνούς έκθεσης. Αφορά την εικόνα που θέλει να εξαγάγει η Αμερική στον κόσμο, σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής.

Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως πεδίο όπου τα κράτη δεν παρουσιάζουν μόνο κτίρια, υλικά και ιδέες για τον χώρο. Παρουσιάζουν εκδοχές του εαυτού τους. Τα εθνικά περίπτερα είναι μικρές σκηνές πολιτιστικής διπλωματίας, όπου κάθε χώρα επιχειρεί να δείξει τι θεωρεί σύγχρονο, προοδευτικό, κρίσιμο ή αντιπροσωπευτικό.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η νέα πρόσκληση δείχνει ότι η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται πλέον και ως ιδεολογικό εργαλείο. Η απαίτηση για «αμερικανική εξαιρετικότητα» επαναφέρει μια γλώσσα εθνικής προβολής που μοιάζει περισσότερο με πολιτικό σύνθημα παρά με ανοιχτό επιμελητικό πλαίσιο. Η απουσία ή ο αποκλεισμός αναφορών σε διαφορετικότητα και συμπερίληψη δεν είναι ουδέτερη λεπτομέρεια. Είναι μέρος του ευρύτερου πολέμου της διοίκησης Τραμπ εναντίον θεσμών, μουσείων, πανεπιστημίων και πολιτιστικών οργανισμών που κατηγορούνται ως «woke».

Το ζήτημα δεν είναι αν μια εθνική συμμετοχή έχει δικαίωμα να μιλήσει για την αμερικανική εμπειρία. Το ζήτημα είναι ποια Αμερική θεωρείται επιλέξιμη για να παρουσιαστεί. Μια χώρα μεταναστεύσεων, φυλετικών συγκρούσεων, κοινωνικών ανισοτήτων, queer και φεμινιστικών αγώνων, αποικιακών σκιών και αρχιτεκτονικών πειραμάτων δύσκολα χωρά σε μια ασφαλή αφήγηση περί εξαιρετικότητας.

Η νέα γραμμή έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αμερικανική συμμετοχή στη φετινή Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, όταν η επιλογή του καλλιτέχνη Άλμα Άλεν συνδέθηκε με μια ασυνήθιστη και αμφιλεγόμενη διαδικασία. Η συζήτηση τότε δεν αφορούσε μόνο το ίδιο το έργο, αλλά και το πώς η διοίκηση Τραμπ επιχειρεί να επαναδιατυπώσει τον ρόλο της αμερικανικής τέχνης στο εξωτερικό.

Το 2027, η ίδια συζήτηση μεταφέρεται στην αρχιτεκτονική. Και εκεί γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ απλώς εικόνα. Είναι χώρος, κατοίκηση, δημόσιος βίος, μνήμη, σύνορα, υποδομές, σώματα. Το ποιος σχεδιάζει, ποιος εκπροσωπείται και ποιος αποκλείεται δεν είναι διακοσμητικό ερώτημα. Είναι ο πυρήνας του πεδίου.

Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του 2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου στη Βενετία, με γενικούς επιμελητές τους Κινέζους αρχιτέκτονες Γουάνγκ Σου και Λου Γουένγιου. Το αμερικανικό περίπτερο, όμως, φαίνεται πως θα μπει στη διοργάνωση με ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό πλαίσιο.

Ο Τραμπ δεν πηγαίνει στη Βενετία για να μιλήσει μόνο για αρχιτεκτονική. Πηγαίνει για να αποφασίσει ποια Αμερική αξίζει να χτιστεί ως εικόνα προς τα έξω και ποια πρέπει να μείνει εκτός σχεδίου.

με στοιχεία από El Pais