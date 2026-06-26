ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τραμπ πάει Μπιενάλε και δεν θέλει «woke» αρχιτεκτονική

Η νέα πρόσκληση για το περίπτερο των ΗΠΑ στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας ζητά προτάσεις που να εκφράζουν την «αμερικανική εξαιρετικότητα» και αποκλείει φορείς με προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και συμπερίληψης.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τραμπ θέλει το αμερικανικό περίπτερο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής χωρίς DEI Facebook Twitter
Το αμερικανικό περίπτερο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2025, με τίτλο “PORCH: An Architecture of Generosity”. Το 2027, η επόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ θα κινηθεί υπό την ατζέντα της «αμερικανικής εξαιρετικότητας». Φωτ.Getty Images
0

Η πολιτιστική ατζέντα της διοίκησης Τραμπ φτάνει ξανά στη Βενετία, αυτή τη φορά μέσω της αρχιτεκτονικής.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ άνοιξε πρόσκληση για προτάσεις για το αμερικανικό περίπτερο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2027, ζητώντας σχέδια που να εκφράζουν την «αμερικανική εξαιρετικότητα». Στις οδηγίες της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και μια ακόμη πιο αποκαλυπτική προϋπόθεση: οι φορείς που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν λειτουργούν προγράμματα που προωθούν Diversity, Equity and Inclusion, δηλαδή πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης.

Η διατύπωση δεν αφορά απλώς τη γραφειοκρατία μιας διεθνούς έκθεσης. Αφορά την εικόνα που θέλει να εξαγάγει η Αμερική στον κόσμο, σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής.

Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως πεδίο όπου τα κράτη δεν παρουσιάζουν μόνο κτίρια, υλικά και ιδέες για τον χώρο. Παρουσιάζουν εκδοχές του εαυτού τους. Τα εθνικά περίπτερα είναι μικρές σκηνές πολιτιστικής διπλωματίας, όπου κάθε χώρα επιχειρεί να δείξει τι θεωρεί σύγχρονο, προοδευτικό, κρίσιμο ή αντιπροσωπευτικό.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η νέα πρόσκληση δείχνει ότι η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται πλέον και ως ιδεολογικό εργαλείο. Η απαίτηση για «αμερικανική εξαιρετικότητα» επαναφέρει μια γλώσσα εθνικής προβολής που μοιάζει περισσότερο με πολιτικό σύνθημα παρά με ανοιχτό επιμελητικό πλαίσιο. Η απουσία ή ο αποκλεισμός αναφορών σε διαφορετικότητα και συμπερίληψη δεν είναι ουδέτερη λεπτομέρεια. Είναι μέρος του ευρύτερου πολέμου της διοίκησης Τραμπ εναντίον θεσμών, μουσείων, πανεπιστημίων και πολιτιστικών οργανισμών που κατηγορούνται ως «woke».

Το ζήτημα δεν είναι αν μια εθνική συμμετοχή έχει δικαίωμα να μιλήσει για την αμερικανική εμπειρία. Το ζήτημα είναι ποια Αμερική θεωρείται επιλέξιμη για να παρουσιαστεί. Μια χώρα μεταναστεύσεων, φυλετικών συγκρούσεων, κοινωνικών ανισοτήτων, queer και φεμινιστικών αγώνων, αποικιακών σκιών και αρχιτεκτονικών πειραμάτων δύσκολα χωρά σε μια ασφαλή αφήγηση περί εξαιρετικότητας.

Η νέα γραμμή έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αμερικανική συμμετοχή στη φετινή Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, όταν η επιλογή του καλλιτέχνη Άλμα Άλεν συνδέθηκε με μια ασυνήθιστη και αμφιλεγόμενη διαδικασία. Η συζήτηση τότε δεν αφορούσε μόνο το ίδιο το έργο, αλλά και το πώς η διοίκηση Τραμπ επιχειρεί να επαναδιατυπώσει τον ρόλο της αμερικανικής τέχνης στο εξωτερικό.

Το 2027, η ίδια συζήτηση μεταφέρεται στην αρχιτεκτονική. Και εκεί γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ απλώς εικόνα. Είναι χώρος, κατοίκηση, δημόσιος βίος, μνήμη, σύνορα, υποδομές, σώματα. Το ποιος σχεδιάζει, ποιος εκπροσωπείται και ποιος αποκλείεται δεν είναι διακοσμητικό ερώτημα. Είναι ο πυρήνας του πεδίου.

Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του 2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 8 Μαΐου έως τις 21 Νοεμβρίου στη Βενετία, με γενικούς επιμελητές τους Κινέζους αρχιτέκτονες Γουάνγκ Σου και Λου Γουένγιου. Το αμερικανικό περίπτερο, όμως, φαίνεται πως θα μπει στη διοργάνωση με ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό πλαίσιο.

Ο Τραμπ δεν πηγαίνει στη Βενετία για να μιλήσει μόνο για αρχιτεκτονική. Πηγαίνει για να αποφασίσει ποια Αμερική αξίζει να χτιστεί ως εικόνα προς τα έξω  και ποια πρέπει να μείνει εκτός σχεδίου.

με στοιχεία από El Pais

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Η «λίστα Τραμπ» και τα «απαράδεκτα έργα τέχνης» οδηγούν σε μια άλλη Αμερική

Εικαστικά / Tο μένος του Τραμπ για το Smithsonian: Λογοκρισία, ρατσισμός, λίστες με «απαράδεκτα» έργα

Με στόχο το μεγαλύτερο συγκρότημα μουσείων και ερευνητικών κέντρων στον κόσμο, ο Τραμπ επιχειρεί να ασκήσει έλεγχο και λογοκρισία σε έργα τέχνης και στο περιεχόμενο εκθέσεων, κατηγορώντας το Smithsonian ως «woke» και απειλώντας με περικοπές της χρηματοδότησής του.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ θέλει το αμερικανικό περίπτερο στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής χωρίς DEI

Πολιτισμός / Ο Τραμπ πάει Μπιενάλε και δεν θέλει «woke» αρχιτεκτονική

Η νέα πρόσκληση για το περίπτερο των ΗΠΑ στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας ζητά προτάσεις που να εκφράζουν την «αμερικανική εξαιρετικότητα» και αποκλείει φορείς με προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και συμπερίληψης.
THE LIFO TEAM
Ένας Ρέμπραντ αποκαταστάθηκε και αποκάλυψε το τουρμπάνι που κάποιος είχε σβήσει

Πολιτισμός / Ένας Ρέμπραντ αποκαταστάθηκε και αποκάλυψε το τουρμπάνι που κάποιος είχε σβήσει

Η αποκατάσταση ενός πίνακα που πλέον αποδίδεται στον Ρέμπραντ αποκάλυψε ότι κάποιος είχε μετατρέψει μια μορφή με τουρμπάνι σε πιο «ασφαλή» ολλανδική φιγούρα. Το έργο δημοπρατείται από τον Sotheby’s με εκτίμηση έως 12 εκατ. λίρες.
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΕΣ ΣΑΡΔΕΙΣ UNESCO

Πολιτισμός / Οι αρχαίες Σάρδεις έγιναν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έπειτα από 70 χρόνια ανασκαφών

«Οι Σάρδεις αναφέρονται σε πολλές αρχαίες ιστορικές πηγές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπέντζαμιν Άντερσον, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας Τέχνης και Οπτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ
THE LIFO TEAM
The First Homosexuals: Η έκθεση που δείχνει ότι η ιστορία της τέχνης δεν ήταν ποτέ στρέιτ

Πολιτισμός / The First Homosexuals: Η έκθεση που δείχνει ότι η ιστορία της τέχνης δεν ήταν ποτέ στρέιτ

Στο Kunstmuseum Basel, η έκθεση The First Homosexuals επιστρέφει στο 1869, όταν η ομόφυλη επιθυμία άρχισε να αποκτά μοντέρνο όνομα, και δείχνει πώς η τέχνη είχε ήδη προλάβει να καταγράψει σώματα, βλέμματα και ταυτότητες που η κοινωνία δεν ήξερε ακόμη πώς να διαβάσει.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες καλούνται να αποδείξουν την αγάπη που έπρεπε να κρύψουν για να επιβιώσουν

Πολιτισμός / ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες καλούνται να αποδείξουν την αγάπη που έπρεπε να κρύψουν για να επιβιώσουν

Η υπόθεση ενός gay Ιρανού αιτούντα άσυλο στις ΗΠΑ δείχνει ένα σκληρό παράδοξο: άνθρωποι που έκρυψαν την αγάπη τους για να μη κινδυνεύσουν, καλούνται τώρα να αποδείξουν ότι αυτή η αγάπη υπήρξε.
THE LIFO TEAM
Γυμνό του Μοντιλιάνι πουλήθηκε για 56 εκατ. ευρώ και έσπασε ευρωπαϊκό ρεκόρ

Πολιτισμός / Γυμνό του Μοντιλιάνι πουλήθηκε για 56 εκατ. ευρώ και έσπασε ευρωπαϊκό ρεκόρ

Το Nude Seated with a Necklace πουλήθηκε στο Λονδίνο ως μέρος της συλλογής του Βρετανού επιχειρηματία Τζο Λιούις και έγινε το ακριβότερο έργο του Αμεντέο Μοντιλιάνι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ στην Ευρώπη.
THE LIFO TEAM
 
 