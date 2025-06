Ο Τομ Κρουζ θα πάρει επιτέλους Όσκαρ αλλά όχι για ερμηνεία

Ο Τομ Κρουζ, η Ντόλι Πάρτον, η χορογράφος και σκηνοθέτις Ντέμπι Άλεν και ο σχεδιαστής παραγωγής Γουίν Τόμας θα βραβευτούν φέτος από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη συνολική τους προσφορά στην τέχνη του σινεμά, στο πλαίσιο των Governors Awards, της ετήσιας τελετής κατά την οποία απονέμονται τιμητικά Όσκαρ σε προσωπικότητες με εξέχον έργο.

Η Ντόλι Πάρτον θα παραλάβει το Βραβείο Τζιν Χέρσολτ, το οποίο αποτελεί ειδική τιμητική διάκριση της Ακαδημίας για πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας μέσω του έργου τους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ξεχωριστή μορφή τιμητικού Όσκαρ, με έντονη ανθρωπιστική διάσταση. Στο παρελθόν το έχουν παραλάβει ο Μάικλ Τζ. Φοξ, ο Ρίτσαρντ Κέρτις και η Αντζελίνα Τζολί. Η Πάρτον έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ τραγουδιού, για τα «9 to 5» και «Travelin’ Thru».

Οι τέσσερις υποψηφιότητες του Τομ Κρουζ για Όσκαρ

Για τον Τομ Κρουζ, το βραβείο σηματοδοτεί το πρώτο του Όσκαρ, έπειτα από τέσσερις υποψηφιότητες για τα «Born on the Fourth of July», το «Magnolia» και ως παραγωγός του «Top Gun: Maverick». Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Τζάνετ Γιανγκ, χαρακτήρισε τους φετινούς βραβευόμενους ως «τέσσερις θρυλικές μορφές που συνεχίζουν να αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο».

Η Ντέμπι Άλεν έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στην τηλεόραση και τον χορό, με πέντε Emmy και δύο υποψηφιότητες για Tony. Έχει πρωταγωνιστήσει στο «Fame» και στο «Grey’s Anatomy», ενώ έχει σκηνοθετήσει και επιμεληθεί παραγωγές όπως το «Empire» και το «Insecure». Έχει επίσης υπάρξει χορογράφος σε τελετές των Όσκαρ.

Φωτ: Χ

Ο Γουίν Τόμας είναι από τους πρώτους μαύρους καλλιτεχνικούς διευθυντές που καταξιώθηκαν στο Χόλιγουντ. Έχει συνδέσει το όνομά του με ταινίες όπως «Do the Right Thing», «Hidden Figures», «A Beautiful Mind» και «Malcolm X», διαμορφώνοντας με το έργο του την αισθητική πολλών σημαντικών κινηματογραφικών έργων.

Η φετινή τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από Guardian