Ο Τομ Κρουζ εμφανίζεται αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ του Digger.

Το πρώτο τρέιλερ του Digger, της νέας ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, κυκλοφόρησε και δείχνει τον Τομ Κρουζ σε έναν από τους πιο αγνώριστους ρόλους της καριέρας του.

Ο ηθοποιός εμφανίζεται με γκρίζα μαλλιά, προσθετικά, κοιλιά και βαριά νότια προφορά, πολύ μακριά από την εικόνα του αεικίνητου σταρ των Mission: Impossible και του σώματος που εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί με το σινεμά δράσης.

Facebook Twitter φωτογραφία: Warner Bros Pictures

Στην ταινία, ο Κρουζ υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο πετρελαιά που περιγράφεται ως «ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο». Η εταιρεία του φαίνεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πυρηνικό πόλεμο, και ο ίδιος ξεκινά μια φρενήρη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν καταρρεύσουν όλα.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η μεταμόρφωση. Είναι ότι ο Κρουζ, έπειτα από μια δεκαετία σχεδόν απόλυτης ταύτισης με μεγάλα franchise και επικίνδυνα stunts, επιστρέφει σε έναν πιο γκροτέσκο, σατιρικό και φαινομενικά οσκαρικό ρόλο. Το Digger μοιάζει να παίζει με την ίδια την εικόνα του: ο άνθρωπος που στο σινεμά σώζει τον κόσμο ξανά και ξανά γίνεται τώρα ένας μεγιστάνας που ίσως πρώτα τον κατέστρεψε.

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Σε εκδήλωση της Warner Bros. στο Λος Άντζελες, ο Κρουζ είπε ότι δεν είχε ξανακάνει κάτι που να τον προκαλέσει με αυτόν τον τρόπο. Μίλησε επίσης για τον θαυμασμό του προς τον Ινιάριτου, που ξεκινά από το Amores Perros, και για τη διαδικασία με την οποία ο σκηνοθέτης του διάβαζε το σενάριο για μέρες, ώστε να καταλάβει όχι μόνο την ιστορία αλλά και τον ρυθμό, τη φωνή και τον κόσμο της ταινίας.

Ο Ινιάριτου, από την πλευρά του, είπε ότι η ιδέα για το Digger γεννήθηκε μετά το The Revenant και χρειάστηκε σχεδόν δέκα χρόνια για να βρει τη σωστή μορφή. Η ταινία περιγράφεται ως μαύρη κωμωδία ή κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων, με τον σκηνοθέτη να βλέπει στην τραγωδία την πρώτη ύλη της μεγάλης κωμωδίας.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζον Γκούντμαν, Ριζ Άχμεντ, Σάντρα Χίλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ’ Άρσι.

Η ταινία γυρίστηκε σε VistaVision, με τον Ινιάριτου να συνεργάζεται ξανά με τον διευθυντή φωτογραφίας Εμανουέλ Λουμπέζκι.

Το Digger αναμένεται στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου

με στοιχεία από Guardian