Ο Τομ Χόλαντ ήθελε ο νέος Spider-Man να περάσει μια «αραχνο-εφηβεία»

Ο Τομ Χόλαντ είχε μια περίεργη, αλλά τελικά χρήσιμη ιδέα για το Spider-Man: Brand New Day: να περάσει ο Πίτερ Πάρκερ κάτι σαν «αραχνο-εφηβεία», μια φάση όπου οι δυνάμεις του αλλάζουν με απρόβλεπτους τρόπους και ο ίδιος αρχίζει να χάνει τον έλεγχο.

Ο ηθοποιός, που επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man σχεδόν πέντε χρόνια μετά το Spider-Man: No Way Home, μίλησε στο Empire για τη νέα ταινία και αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε ενεργά στις σεναριακές συζητήσεις του franchise.

«Είναι η πρώτη φορά στη θητεία μου ως Spider-Man που με καλωσόρισαν κάπως στην ομάδα σεναρίου», είπε ο Χόλαντ, εξηγώντας ότι ο ίδιος και οι παραγωγοί συναντιούνταν περίπου κάθε δύο εβδομάδες για να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν τι ήθελαν να δοκιμάσουν με την επόμενη περιπέτεια του Πίτερ Πάρκερ.

Η ιδέα που έφερε στο τραπέζι είχε, όπως είπε, τον τίτλο «Spider-Puberty». «Τι συμβαίνει αν ο Πίτερ Πάρκερ χάνει τον έλεγχο και τα πράγματα αλλάζουν;», ανέφερε. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ο τίτλος απορρίφθηκε αμέσως από το στούντιο, αλλά ο πυρήνας της ιδέας άρεσε και εξελίχθηκε σε στοιχείο της ταινίας.

Το Spider-Man: Brand New Day έρχεται έπειτα από ένα μεγάλο διάλειμμα για τον Χόλαντ ως Spider-Man. Ο ηθοποιός μπήκε στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel το 2016, στο Captain America: Civil War, και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην τριλογία Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home και Spider-Man: No Way Home, ενώ εμφανίστηκε και στις ταινίες Avengers: Infinity War και Avengers: Endgame.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Χόλαντ μίλησε και για το μέλλον του Spider-Man μετά από εκείνον. Όπως είπε, γνωρίζει ότι δεν θα παίζει για πάντα τον ρόλο και θα ήθελε, όταν έρθει η ώρα, να βοηθήσει στη μετάβαση προς το επόμενο κεφάλαιο, είτε αυτό αφορά τον Μάιλς Μοράλες είτε τη Spider-Gwen είτε τη Spider-Woman.

Ο ηθοποιός συνέκρινε αυτή την πιθανή μετάβαση με τον ρόλο που είχε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για εκείνον όταν ο Spider-Man μπήκε στο Marvel Cinematic Universe. Ο Ντάουνι, ως Iron Man, λειτούργησε ως μέντορας του νεαρού Πίτερ Πάρκερ στο Spider-Man: Homecoming.

Ο Χόλαντ είπε ότι, αν μπορούσε κάποτε να κάνει για τον επόμενο Spider-Man αυτό που έκανε ο Ντάουνι για εκείνον, θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένος να αποχαιρετήσει τον ρόλο.

Το Spider-Man: Brand New Day σκηνοθετεί ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς. Στην ταινία επιστρέφουν ο Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ και η Ζεντάγια ως MJ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Μπέρνθαλ, η Σέιντι Σινκ και η Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

με στοιχεία από Empire