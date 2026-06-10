O Τομ Χανκς δεν ήξερε το μεγάλο μυστικό του Toy Story 5

Ούτε ο Τομ Χανκς δεν ήξερε ότι η Τέιλορ Σουίφτ είχε ηχογραφήσει πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5 μέχρι λίγες ώρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Μιλώντας στο Variety στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, ο Χανκς αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της Σουίφτ κρατήθηκε «άκρως μυστική» ακόμη και από τους ηθοποιούς.

Όπως είπε, οι συντελεστές οδηγήθηκαν σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο, όπου ενημερώθηκαν ότι στις 9 το βράδυ θα κυκλοφορούσε το πραγματικό τραγούδι των τίτλων τέλους και ότι το ερμήνευε η Τέιλορ Σουίφτ. Ο ίδιος είπε ότι είχε ήδη δει την ταινία χωρίς το τραγούδι, με ένα προσωρινό κομμάτι στη θέση του.

Ο Χανκς χαρακτήρισε «χαρά» τη συμμετοχή μιας τόσο μεγάλης pop star στην ταινία, συγκρίνοντας το μέγεθος της στιγμής με το να μάθαινε κανείς ξαφνικά ότι η Τζούντι Γκάρλαντ θα τραγουδούσε το Over the Rainbow.

Το τραγούδι της Σουίφτ, με τίτλο I Knew It, I Knew You, αποκαλύφθηκε επίσημα την 1η Ιουνίου, έπειτα από ένα countdown clock εμπνευσμένο από το Toy Story, που εμφανίστηκε στο site της τραγουδίστριας.

Στο Toy Story 5, ο Γούντι, η Τζέσι και ο Μπαζ έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα τεχνολογική απειλή που αλλάζει το παιχνίδι τους με την Μπόνι. Στις φωνές επιστρέφουν ο Τομ Χανκς, η Τζόαν Κιούζακ και ο Τιμ Άλεν, ενώ στο νέο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Γκρέτα Λι, ο Κιάνου Ριβς, ο Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Άλαν Κάμινγκ, ο Κόναν Ο’ Μπράιεν και ο Bad Bunny.

Tom Hanks says #TaylorSwift’s original song in #ToyStory5 was kept “top secret”: “We did not know until literally the moment came. They ushered us into a soundproof room and said, ‘Tonight at 9 p.m., the true end title song is going to drop... and it’s by Taylor Swift.’” pic.twitter.com/Fg3hbRNlSO — Variety (@Variety) June 10, 2026

Ο Χανκς σχολίασε επίσης μια μικρή αλλαγή στον Γούντι: στην ταινία, ο ήρωας έχει ένα φαλακρό σημείο κάτω από το καουμπόικο καπέλο του. Ο ηθοποιός είπε ότι του φάνηκε απολύτως φυσικό, αφού το καπέλο του Γούντι βγαίνει και μπαίνει εδώ και χρόνια.

με στοιχεία από Variety