Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δέχεται κριτική για σχόλιό του σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο

Στο επίκεντρο της κριτικής έχει μπει ο γνωστός ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, μετά από δηλώσεις που είχε κάνει σε παλαιότερη συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι, όπου υποβαθμίζει την όπερα και το μπαλέτο.

Τα όσα είπε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, και πιο συγκεκριμένα ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για αυτές τις μορφές τέχνης», προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο της όπερας και του μπαλέτου.

Ειδικότερα, αφορμή για την όλη συζήτηση αποτέλεσε βίντεο από παλαιότερη δημόσια συζήτησή του με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Interstellar», Μάθιου ΜακΚόναχι, για λογαριασμό του Variety. Εκεί, οι δύο ηθοποιοί μιλούσαν για τη διάσπαση προσοχής του κοινού, και για το αν υπάρχει σήμερα ενδιαφέρον για πιο αργούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.

Τιμοτέ Σαλαμέ: Το σχόλιο για το οποίο δέχθηκε κριτική

Ο Σαλαμέ ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως από νεότερο κοινό, φέρνοντας ως παράδειγμα το «Frankenstein» του Netflix. Ωστόσο σημείωσε ότι πολλές φορές χρειάζεται να προωθηθεί μια ταινία ως «σοβαρή» για να προσελκύσει θεατές.

«Κάποιοι θέλουν απλώς να διασκεδάσουν γρήγορα», είπε. «Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση. Θαυμάζω όσους πηγαίνουν σε εκπομπές και λένε “πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό τον κινηματογράφο ή αυτό το είδος”. Από την άλλη, πιστεύω ότι αν ο κόσμος θέλει να δει κάτι -όπως το Barbie ή το Oppenheimer- θα πάει έτσι κι αλλιώς να το δει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, γελώντας: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”».

Αμέσως μετά προσπάθησε να μετριάσει τη δήλωση, λέγοντας: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας… μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα κυκλοφόρησε ευρέως στα social media και προκάλεσε αντιδράσεις από καλλιτέχνες του χώρου. Σε δήλωσή του στο Hollywood Reporter, εκπρόσωπος της Royal Ballet and Opera στο Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ότι το μπαλέτο και η όπερα ποτέ δεν υπήρξαν απομονωμένες μορφές τέχνης, αλλά έχουν επηρεάσει βαθιά άλλους τομείς του πολιτισμού.

«Η επιρροή τους είναι εμφανής στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη σύγχρονη μουσική, στη μόδα και αλλού. Εδώ και αιώνες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν οι καλλιτέχνες και βιώνουν τον πολιτισμό οι θεατές», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αντίδραση υπήρξε και από την Αμερικανίδα υψίφωνο, Isabel Leonard, η οποία σχολίασε ότι της προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως ένας τόσο επιτυχημένος καλλιτέχνης μπορεί να έχει τόσο «στενή» αντίληψη για την τέχνη.

«Δεν χρειάζεται να σου αρέσουν όλες οι μορφές τέχνης», έγραψε, «αλλά μόνο ένας αδύναμος καλλιτέχνης νιώθει την ανάγκη να υποβαθμίσει άλλες τέχνες που έχουν εμπνεύσει γενιές δημιουργών».

