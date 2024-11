Ο θρύλος του Κουίνσι Τζόουνς μέσα από 10 τραγούδια - σταθμούς στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία 

Ο Κουίνσι Τζόουνς που πέθανε στα 91 έτη, δεν ήταν ένας απλός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας -μια διευκρίνηση για όσους δεν ξέρουν ότι ήταν ο ισχυρός άνδρας πίσω από μορφές όπως ο Φρανκ Σινάτρα ή ο Μάικλ Τζάκσον.

Η είδηση του θανάτου του στα 91 έτη, φέρνει στο προσκήνιο το πλούσιο έργο του και όσα -κυρίως η τζαζ ή η ποπ μουσική- χρωστούν σε εκείνον, τα τελευταία 60 χρόνια.

Για τον θρησκόληπτο Κουίνσι Τζόουνς η μουσική και η μελωδία ήταν «η φωνή του Θεού». Οι ηχογραφήσεις του έφεραν επανάσταση στη μουσική, διασχίζοντας είδη, προωθώντας αναπάντεχες συνεργασίες και εξελίσσοντας τις τεχνικές παραγωγής.

Δέκα τραγούδια δεν είναι ποτέ αρκετά για να συγκεντρώσουν περιεκτικά το σύνολο του έργου ενός καλλιτέχνη, όπως ο Κουίνσι Τζόουνς. Στην περίπτωσή του όμως, μιλάμε για επιτυχίες μεγέθους όμοιου με το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον.

Στη λίστα με τα 10 τραγούδια παρακάτω, που αναδεικνύεται το ταλέντο, η ευελιξία και η ευφυΐα του Κουίνσι Τζόουν μέσα στο στούντιο.

Τα 10 κορυφαία τραγούδια

Μάικλ Τζάκσον - Billie Jean

Ο Μάικλ Τζάκσον γνώρισε τον Τζόουνς στα γυρίσματα της ταινίας The Wiz του 1978 και του ζήτησε να παράγει τον επόμενο δίσκο του, Off The Wall, ο οποίος θα καθιέρωνε τον Τζάκσον ως ένα διαχρονικό αστέρι της μουσικής. Η επιτυχία ήρθε με το Thriller του 1982, που έκανε ρεκόρ με επτά κομμάτια στο top 10 και γεφύρωσε φυλετικά χάσματα.

Φρανκ Σινάτρα - Come Fly With Me (Live at The Sands)

Η φιλία τους υπήρξε ισχυρή και πέρα από το στούντιο. Ο Τζόουνς βοήθησε τον Σινάτρα να επανενορχηστρώσει κλασικά τραγούδια για τις ζωντανές εμφανίσεις του. Ο ίδιος ο Σινάτρα θυμόταν την εμπειρία ως την πιο συναρπαστική της ζωής του.

Λέσλι Γκορ - It's My Party

Η Λέσλι Γκορ ήταν ακόμη έφηβη όταν η φωνή της εντυπωσίασε τον Κουίνσι Τζόουνς, ο οποίος δημιούργησε για εκείνη, το It’s My Party, που έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts και τον καθιέρωσε στο χώρο της pop.

Κουίνσι Τζόουνς - Summer In The City

Η διασκευή του Τζόουνς στον κλασικό ροκ ήχο του Summer In The City έγινε πιο χαλαρή και ατμοσφαιρική, αποτελώντας έμπνευση για δεκάδες καλλιτέχνες και νέους μουσιιούς πειραματισμούς.

Ντίνα Ουάσινγκτον - Mad About The Boy

Ο Τζόουνς μετέτρεψε την «παιχνιδιάρικη» μελωδία του Coward σε μια μελαγχολική μπαλάντα, η οποία αναβίωσε το 1992 σε διαφήμιση της εταιρείας Levis, επαναφέροντάς το στην κορυφύη των charts.

Κουίνσι Tζόουνς - Soul Bossa Nova

Γραμμένο σε μόλις 20 λεπτά, το Soul Bossa Nova, το εμπνεύστηκε από τη μόδα τις βραζιλιάνικες επιρροές στη μουσική και παραμένει δημοφιλές σε βάθος χρόνου, κυρίως χάρη στην ένταξή του στην ταινία Austin Powers.

Michael Jackson - Beat It

Το Beat It ήταν ένα από τα τραγούδια που έδωσαν στον Μάικλ Τζάκσον ακόμη μεγαλύτερη φήμη. Ο Έντι βαν Χάλεν έπαιξε το θρυλικό σόλο κιθάρας που ενίσχυσε το τραγούδι.

The Brothers Johnson - Strawberry Letter #23

Με τον μοναδικό ήχο του Τζόουνς, το τραγούδι Strawberry Letter #23 κατέκτησε τις καρδιές του κοινού, ιδιαίτερα μετά τη χρήση του από τον Κουεντίν Ταραντίνο στην ταινία Jackie Brown.

Σάρα Βον - Misty

Το άλμπουμ του Τζόουνς με τη Σάρα Βον το 1958 έφερε μια νέα διάσταση στην κλασική μελωδία του Misty, με τον Τζόουνς να δίνει στους στίχους έναν τόνο μελαγχολίας.

USA For Africa - We Are The World

Όταν ο Τζόουνς ηγήθηκε της φιλανθρωπικής παραγωγής We Are The World το 1985, βοήθησε να συγκεντρωθούν πάνω από 63 εκατομμύρια δολάρια για τον αγώνα κατά της πείνας στην Αιθιοπία. Με το ισχυρό μήνυμα της ενότητας και της συμπόνιας, το We Are the World παραμένει μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο επιτυχημένα φιλανθρωπικά singles στην ιστορία της μουσικής.