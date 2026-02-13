Ο θρύλος των Led Zeppelin Robert Plant έρχεται στην Ελλάδα

Ο θρύλος των Led Zeppelin, Robert Plant, έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για την εναρκτήρια συναυλία του Sani Festival 2026.

Η συναυλία του Plant, μίας από τις πιο εμβληματικές φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ σκηνής, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Ιουλίου, στη Χαλκιδική, στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ του καλοκαιριού.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του τραγουδιστή έχει ήδη αναρτηθεί ο σύνδεσμος που παραπέμπει στην αγορά εισιτηρίων για τη συναυλία στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian.

Η εμφάνιση του Robert Plant θα αποτελέσει την πρώτη από μια σειρά συναυλιών που θα συνθέσουν το φετινό πρόγραμμα του Sani Festival.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα.

Ο Robert Plant συγκαταλέγεται σταθερά στις σημαντικότερες φωνές και τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ, με το Billboard να τον έχει κατατάξει στις λίστες με τους κορυφαίους τραγουδιστές όλων των εποχών και να έχει αποτυπώσει τη διαδρομή του τόσο με τους Led Zeppelin όσο και στη σόλο καριέρα του. Με τους Led Zeppelin κυριάρχησε στα αμερικανικά charts τη δεκαετία του ’70, με άλμπουμ που βρέθηκαν πολλές φορές στην κορυφή.

Επιτυχίες όπως το «Stairway to Heaven» θεωρούνται από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Μεγάλη απήχηση είχε και ως σόλο καλλιτέχνης, πειραματιζόμενος με διαφορετικά μουσικά είδη, ενώ η συνεργασία του με την Alison Krauss γνώρισε επίσης επιτυχία. Μαζί έφτασαν ψηλά στο Billboard 200, κερδίζοντας βραβεία Grammy και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή του Robert Plant στη μουσική βιομηχανία.