ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf

Η γιγαντιαία εγκατάσταση του JR στο παλαιότερο γεφύρι του Παρισιού αναβλήθηκε μετά από ζημιά λόγω κακοκαιρίας. Όμως η La Caverne du Pont Neuf ανοίγει ήδη ένα άλλο ερώτημα: τι σημαίνει ζωντανή εμπειρία σε έναν κόσμο που βιάζεται να γίνει εικόνα, περιεχόμενο και prompt;

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την προετοιμασία της La Caverne du Pont Neuf, της γιγαντιαίας εγκατάστασης του JR που μεταμορφώνει την Pont Neuf σε τεχνητό σπήλαιο. Φωτ.: Atelier JR
The LiFO team
The LiFO team
0

Υπάρχει κάτι σχεδόν ειρωνικό στο γεγονός ότι η σπηλιά του JR πάνω στην Pont Neuf τραυματίστηκε από τον καιρό πριν προλάβει να ανοίξει στο κοινό.

Ένα έργο φτιαγμένο για να μοιάζει με πέτρα, βουνό, πρωταρχικό τοπίο, ένα τεχνητό σπήλαιο πάνω στο παλαιότερο γεφύρι του Παρισιού, λύγισε από τον αέρα και τη βροχή. Η La Caverne du Pont Neuf, η μεγάλη προσωρινή εγκατάσταση του JR με ηχητική σύνθεση του Thomas Bangalter, πρώην μέλους των Daft Punk, επρόκειτο να ανοίξει στις 6 Ιουνίου, αλλά η έναρξή της αναβλήθηκε μετά τη ζημιά που προκάλεσαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι επισκευές.

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf Facebook Twitter
Ο Thomas Bangalter μέσα στο περιβάλλον της εγκατάστασης, για την οποία σχεδίασε ένα ηχητικό τοπίο που λειτουργεί περισσότερο ως δόνηση παρά ως soundtrack. Φωτ.: Atelier JR

Το έργο είχε ήδη τραβήξει το βλέμμα του Παρισιού. Μια τεράστια φουσκωτή, τυπωμένη κατασκευή μεταμορφώνει την Pont Neuf σε σπηλιά, σε ψευδο-βραχώδες πέρασμα, σε ένα τοπίο που μοιάζει να έχει φυτρώσει ξαφνικά πάνω από τον Σηκουάνα. Είναι φόρος τιμής στο The Pont Neuf Wrapped των Christo και Jeanne-Claude, το εμβληματικό τύλιγμα της ίδιας γέφυρας το 1985, του οποίου η 40ή επέτειος γιορτάστηκε πέρσι.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι ο ήχος.

Ο Thomas Bangalter δεν θέλησε να γράψει μουσική για την εγκατάσταση. Δεν ήθελε soundtrack. Στη συνομιλία του με τον Hans Ulrich Obrist, μιλά για κάτι σχεδόν αντίθετο: ένα αντι-soundtrack, μια ηχητική ύφανση, μια δόνηση που δεν θα επιβληθεί στον δημόσιο χώρο αλλά θα κάνει την εμπειρία πιο βαριά, πιο γήινη, πιο παρούσα. Σαν να έπρεπε ο αέρας της φουσκωτής κατασκευής να αποκτήσει ξαφνικά βάρος.

Αυτό από μόνο του έχει σημασία. Γιατί ο Bangalter, ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν όσο λίγοι την ηλεκτρονική μουσική με τη φαντασίωση της μηχανής, επιστρέφει εδώ όχι για να φτιάξει άλλο ένα αναγνωρίσιμο μουσικό σύμπαν, αλλά για να πλησιάσει τον ήχο πριν αυτός γίνει τραγούδι. Χαμηλές συχνότητες, υπόκωφες δονήσεις, αέρας που κινείται, κάτι από εργοτάξιο, rave, ποτάμι, έντομα, νυχτερίδες, αόρατη ζωή.

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf Facebook Twitter
Ο JR και ο Thomas Bangalter μπροστά στην κατασκευή της La Caverne du Pont Neuf, του έργου που αποτίει φόρο τιμής στους Christo και Jeanne-Claude. Φωτ.: Atelier JR

Η σπηλιά του JR είναι φυσικά τεχνητή. Δεν το κρύβει. Είναι ψευδαίσθηση, trompe-l’oeil, φουσκωτή ύλη, εικόνα βράχου πάνω σε αστικό μνημείο. Εκεί ακριβώς χρειάζεται τον Bangalter. Η εικόνα φτιάχνει τον βράχο. Ο ήχος πρέπει να του δώσει μάζα. Να κάνει τον επισκέπτη να μην τη δει απλώς, αλλά να τη νιώσει στο σώμα του.

Η σχέση του έργου με τους Christo και Jeanne-Claude δεν είναι διακοσμητική αναφορά. Ο Bangalter θυμάται το τύλιγμα της Pont Neuf ως παιδική και εφηβική εμπειρία που όρισε τη σχέση του με την τέχνη: ένα έργο ριζοσπαστικό, καθαρό, προσβάσιμο, μαγικό και, κυρίως, αδύνατον να αγοραστεί με τον συνηθισμένο τρόπο. Δημόσια τέχνη ως γεγονός, όχι ως αντικείμενο.

Αυτό είναι ίσως το κρυφό νεύρο της La Caverne du Pont Neuf. Δεν υπόσχεται απλώς μια θεαματική φωτογραφία για τα social media. Θέλει να φτιάξει μια στιγμή. Κάτι που συμβαίνει τώρα, σε έναν συγκεκριμένο τόπο, με ανθρώπους που περνούν μέσα του. Ένα έργο ανοιχτό δωρεάν, σχεδιασμένο για τη γέφυρα, τον Σηκουάνα, την πόλη, τον περαστικό, τον τουρίστα, τον περίεργο, τον άνθρωπο που θα βρεθεί εκεί και δεν θα μπορεί να το επαναλάβει με τον ίδιο τρόπο.

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf Facebook Twitter

Ο Thomas Bangalter δεν θέλησε να γράψει μουσική για την εγκατάσταση. Δεν ήθελε soundtrack. Στη συνομιλία του με τον Hans Ulrich Obrist, έναν από τους πιο επιδραστικούς επιμελητές της σύγχρονης τέχνης και καλλιτεχνικό διευθυντή της Serpentine Galleries, μιλά για κάτι σχεδόν αντίθετο: ένα αντι-soundtrack, μια ηχητική ύφανση, μια δόνηση που δεν θα επιβληθεί στον δημόσιο χώρο αλλά θα κάνει την εμπειρία πιο βαριά, πιο γήινη, πιο παρούσα. Σαν να έπρεπε ο αέρας της φουσκωτής κατασκευής να αποκτήσει ξαφνικά βάρος.

Ο πρώην Daft Punk δεν απορρίπτει την τεχνολογία. Ρωτά αν κάθε τεχνολογικό εργαλείο αυξάνει πραγματικά τη συμβολική και μυστική αξία μιας στιγμής ή αν απλώς την κάνει πιο γρήγορη, πιο διανεμήσιμη, πιο αναλώσιμη. Είναι η ερώτηση που διατρέχει όλο το έργο: πώς μπορείς να φτιάξεις κάτι δημόσιο, τεχνητό, εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ζωντανό;

Η Pont Neuf κουβαλά ήδη πολλή ιστορία για να δεχτεί αθώα οποιαδήποτε χειρονομία. Είναι το παλαιότερο σωζόμενο γεφύρι του Παρισιού, μια πέτρινη υποδομή που έχει δει την πόλη να αλλάζει γύρω της για αιώνες.

Ο JR δεν την τυλίγει όπως οι Christo και Jeanne-Claude. Την κάνει να μοιάζει σαν να έχει ανοιχτεί από μέσα της. Σαν κάτω από την πόλη να υπάρχει ακόμη μια σπηλιά. Σαν ο σύγχρονος δημόσιος χώρος να χρειάζεται, για λίγο, να ξαναγίνει τόπος μύθου.

Η ζημιά από την κακοκαιρία προσθέτει, άθελά της, μια δεύτερη ανάγνωση. Ένα έργο που θέλει να μιλήσει για την ύλη, τη δόνηση, το εφήμερο και την παρουσία βρέθηκε αντιμέτωπο με την πραγματική ύλη του κόσμου: αέρα, νερό, πίεση, φθορά. Η καθυστέρηση δεν ακυρώνει το project. Το κάνει, ίσως, ακόμη πιο κοντά στο ίδιο του το θέμα.

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk ψάχνει τον ήχο μιας σπηλιάς πάνω στην Pont Neuf Facebook Twitter
Η φουσκωτή, τυπωμένη δομή της εγκατάστασης μετατρέπει την παρισινή γέφυρα σε οπτική ψευδαίσθηση βράχου και σπηλιάς. Φωτ.: Atelier JR

Γιατί η La Caverne du Pont Neuf δεν είναι μόνο μια μεγάλη εγκατάσταση πάνω σε μια γέφυρα. Είναι μια δοκιμή πάνω στο τι μπορεί ακόμη να σημαίνει δημόσια εμπειρία όταν όλα γύρω μας ζητούν να γίνουν άμεσα εικόνα. Ο Bangalter δεν γράφει τη μουσική της σπηλιάς. Προσπαθεί να της δώσει αναπνοή.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο παράδοξο: ένας από τους πιο διάσημους αρχιτέκτονες του ρομποτικού ποπ μύθου να επιστρέφει, μετά τους Daft Punk, για να υπερασπιστεί όχι τη μηχανή, αλλά τη στιγμή που το σώμα στέκεται κάπου, ακούει κάτι που δεν μπορεί να τραγουδήσει, και θυμάται ότι είναι ακόμη ζωντανό.

με στοιχεία από Another Magazine, LeMonde

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Φρίντα Κάλο επιστρέφει στο μουσείο της γυναίκας που δεν υπήρξε ποτέ φίλη της

Πολιτισμός / Η Φρίντα Κάλο επιστρέφει στο μουσείο της γυναίκας που δεν υπήρξε ποτέ φίλη της

Το Museo Dolores Olmedo άνοιξε ξανά έπειτα από έξι χρόνια, φέρνοντας στο φως 26 έργα της Φρίντα Κάλο. Η ειρωνεία είναι σχεδόν μυθιστορηματική: στο μουσείο που ιδρύθηκε ως ναός του Ντιέγκο Ριβέρα, η γυναίκα που η Ολμέδο δεν υπήρξε ποτέ φίλη της είναι σήμερα η πιο ακαταμάχητη παρουσία.
THE LIFO TEAM
80 συγγραφείς μετατρέπουν τους φακέλους Έπσταϊν σε θέατρο οργής

Πολιτισμός / 80 συγγραφείς μετατρέπουν τους φακέλους Έπσταϊν σε θέατρο οργής

Το "All the Rage" ανεβαίνει στο Λονδίνο ως μια συλλογική φεμινιστική απάντηση στον τρόπο που η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να διαβάζεται μέσα από τους ισχυρούς άνδρες και όχι από τα θύματά της.
THE LIFO TEAM
Γρύπες, στόλοι και μυκηναϊκά αρώματα: το προϊστορικό Αιγαίο επιστρέφει στην Αθήνα

Πολιτισμός / Γρύπες, στόλοι και μυκηναϊκά αρώματα: το προϊστορικό Αιγαίο επιστρέφει στην Αθήνα

Το 21ο International Aegean Conference αρχίζει σήμερα στην Αθήνα και φέρνει στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών έναν κόσμο πριν από τους ναούς και τις πόλεις: την Πύλο, τη Θήρα, τις Κυκλάδες, την Κύπρο, τα μινωικά και μυκηναϊκά δίκτυα, αλλά και τις νέες μεθόδους με τις οποίες η αρχαιολογία ξαναδιαβάζει την προϊστορία του Αιγαίου.
THE LIFO TEAM
Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες

Πολιτισμός / Ο Άλι Λούι Μπουρζγκί αφιέρωσε το Tony του στην Παλαιστίνη, στους μετανάστες και στις queer κοινότητες

Ο ηθοποιός του The Lost Boys κέρδισε το πρώτο του Tony και έδωσε μία από τις πιο πολιτικές ομιλίες της βραδιάς, μιλώντας για την Παλαιστίνη, τις οικογένειες των μεταναστών, τους Άραβες καλλιτέχνες και τις queer και trans κοινότητες.
THE LIFO TEAM
Η Björk κάνει το Ρέικιαβικ μουσείο, πασαρέλα και rave στην ολική έκλειψη ηλίου

Πολιτισμός / Η Björk κάνει το Ρέικιαβικ μουσείο, πασαρέλα και rave στην ολική έκλειψη ηλίου

Η διπλή έκθεση Echolalia και Metamorphlings στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας παρουσιάζει τη Björk ως ολόκληρο οπτικοακουστικό σύμπαν: τρία μεγάλης κλίμακας έργα, πάνω από 80 μάσκες του James Merry, Bottega Veneta και ένα rave στην ολική έκλειψη ηλίου με την ίδια και την Arca.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από πάνω από έναν αιώνα

Πολιτισμός / Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα

Το The Men Who Saved the World, ανέκδοτο και ημιτελές διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον, δημοσιεύεται στο Strand Magazine μετά τον εντοπισμό του στο αρχείο της στο Yale, φωτίζοντας ένα γαλλικό château του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου η υψηλή κοινωνία προσπαθεί να ξαναστήσει τη σαμπάνια και τα λουλούδια πάνω στα ίχνη της φρίκης.
THE LIFO TEAM
Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Πολιτισμός / Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Στα 100 της χρόνια, η Rambert δεν κοιτά νοσταλγικά το αρχείο της. Με το Peaky Blinders ως δικό της λαϊκό τελετουργικό και μια έμμεση απάντηση στον Τιμοτέ Σαλαμέ, επιχειρεί να φέρει τον χορό πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΠΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης - Πώς θα διαμορφωθεί

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες της προσωρινής αντιστήριξης των εκσκαφών που απαιτούνται για την υπόγεια επέκταση του Μουσείου
THE LIFO TEAM
 
 