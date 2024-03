Ο «Τελευταίος Αυτοκράτορας», δαιμονικά αρκουδάκια και ερωτικά καλοκαίρια στους κινηματογράφους από αύριο

Με τα βραβεία Όσκαρ να απονέμονται την ερχόμενη Κυριακή, ο οσκαρικός θρίαμβος του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι επιστρέφει στις αίθουσες σε αποκατεστημένες κόπιες – νωρίς ξεκίνησαν οι επανεκδόσεις φέτος, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

Το Last Emperor αφηγείται τον βίο και την πολιτεία του τελευταίου αυτοκράτορα της Κίνας, με φόντο τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές της χώρας κατά τον εικοστό αιώνα, σε μια εκθαμβωτική καλλιγραφία, πλασμένη για να ιδωθεί –και να ακουστεί, το score των Σακαμότο, Μπερν και Σου είναι από τα καλύτερα της δεκαετίας– στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία πέτυχε το απόλυτο στην οσκαρική απονομή του 1988 με 9 στα 9 Όσκαρ.

Οι θαμώνες των multiplex έχουν μια νέα ταινία τρόμου για να τιμήσουν με την παρουσία τους, το Imaginary, όπου ο Τσόνσι, ένα αρκουδάκι συνδεδεμένο με δαιμονική οντότητα, στοιχειώνει ένα ανήλικο κορίτσι και τη μητριά της. Λόγω embargo δεν μας επιτρέπεται να πούμε την άποψή μας ακόμα, θα γράψουμε μόνο ότι το σκηνοθετεί ο Τζεφ Γουάντλοου των Truth or Dare? και Cry Wolf – βγάλτε όποια συμπεράσματα θέλετε από αυτό.

H Γερμανίδα Εμιλί Ατέφ επιχειρεί να συνδυάσει μια απαγορευμένη σχέση με το καλοκαίρι της μεγάλης αλλαγής στη Γερμανία, εκείνο του 1990.

Στο δράμα με τον τίτλο Someday we’ll tell each other Everything η Γερμανίδα Εμιλί Ατέφ επιχειρεί να συνδυάσει μια απαγορευμένη σχέση με το καλοκαίρι της μεγάλης αλλαγής στη Γερμανία, εκείνο του 1990, αλλά η όποια αναγωγή από το ειδικό στο γενικό κινείται στα όρια της ερμηνευτικής αυθαιρεσίας.

Πολύ καλύτερη δουλειά έκανε η Μαρί Αματσουκελί στο Ama Gloria, η δράση του οποίου εκτυλίσσεται επίσης καλοκαίρι, το τελευταίο που περνά η εξάχρονη Κλεό με την νταντά της, την Γκλόρια, καθώς η τελευταία αφήνει το Παρίσι, όπου έχει μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια, και επιστρέφει στο Πράσινο Ακρωτήρι. Η αγαπητική προσέγγιση δύσκολων συναισθημάτων, όπως αυτό της ζήλιας, κάνει την ταινία να ξεχωρίζει και να κερδίζει τις εντυπώσεις, ως μινιμαλιστική εναλλακτική πρόταση μπρος στον αποστομωτικό μαξιμαλισμό του Τελευταίου Αυτοκράτορα.

Τέλος, στις αίθουσες βγαίνει και η πιο πρόσφατη ταινία του Κάρολου Ζωναρά (Ο Γιος του Τσάρλι), το Tranzit, και για τους μικρούς μας φίλους η κωμωδία με τον διαφωτιστικό τίτλο Σκύλος και Γάτα: Μια Τρελή Καταδίωξη.