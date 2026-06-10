Ο Τάιλερ Μέιν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού - «Στην αρχή σκέφτηκα να το κρύψω»

Ο ηθοποιός των «X-Men» Τάιλερ Μέιν αποκάλυψε ότι πάσχει από μια «εξαιρετικά σπάνια» μορφή καρκίνου του μαστού.

Ο Μέιν, που υποδύθηκε τον Sabretooth στην ταινία X-Men του 2000, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι διαγνώστηκε με την ασθένεια.

Ο 59χρονος πρώην επαγγελματίας παλαιστής, που επανέλαβε τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία Deadpool & Wolverine το 2024, δήλωσε ότι αρχικά σκέφτηκε να κρατήσει τη διάγνωσή του μυστική, αλλά τελικά αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη, είπε:

«Έχω άσχημα νέα: ξεκινώ χημειοθεραπεία σήμερα. Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής του και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

Στη λεζάντα της ανάρτησης χαρακτήρισε την πάθησή του «εξαιρετικά σπάνια», εξηγώντας ότι «μόνο το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άνδρες», κάτι που, όπως είπε, εξηγεί γιατί εξακολουθεί να υπάρχει στίγμα γύρω από τη νόσο.

«Έμαθα ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν σε προχωρημένο στάδιο ΕΠΕΙΔΗ δεν μιλάμε γι’ αυτό και δεν το αναζητούμε. Στην πραγματικότητα, όλοι οι γιατροί μου το απέκλεισαν αρχικά και μόνο επειδή η σύζυγός μου επέμενε να αφαιρεθεί το εξόγκωμα, το ανακάλυψα έγκαιρα.»

«Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω μυστικό. Είναι κάπως ντροπιαστικό», παραδέχτηκε. Όμως, αφού έμαθε περισσότερα για την ασθένεια, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για αυτήν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, περίπου μία στις 100 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού που διαγιγνώσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά άνδρες. Παρόμοια είναι η εικόνα και παγκοσμίως, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μεταξύ 0,5% και 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφανίζονται σε άνδρες.

Εξαιτίας της σπανιότητάς του, ο ανδρικός καρκίνος του μαστού συχνά παραβλέπεται ή διαγιγνώσκεται λανθασμένα, με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να εντοπίζονται σε πιο προχωρημένα στάδια.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου στους άνδρες, όπως η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού και το αυξημένο σωματικό βάρος.

Ο Μέιν, που έχει περισσότερους από 63.000 ακολούθους στο Instagram, δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο βίντεο από το νοσοκομείο, όπου φαινόταν συνδεδεμένος με ορό. Στο βίντεο ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο και σχημάτισε με τα χείλη του τη φράση: «Γ@@@σε τον καρκίνο».

Την Τρίτη ανάρτησε νέα ενημέρωση μετά τη δεύτερη ημέρα χημειοθεραπείας. Συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο «για όλη την αγάπη και τη στήριξη» που έλαβε μετά την ανακοίνωσή του. Ζήτησε από τους ακολούθους του να κοινοποιήσουν το μήνυμά του και έγραψε:

«Θα νικήσω τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύετε σε αυτό το ταξίδι. Πρέπει να διαδώσουμε την ενημέρωση. Ο καρκίνος είναι απαίσιος, αλλά αν τον εντοπίσεις αρκετά νωρίς, μπορείς να κερδίσεις αυτή τη μάχη».

Ο Μέιν ξεκίνησε την καριέρα του ως επαγγελματίας παλαιστής πριν στραφεί στην υποκριτική. Επίσης υποδύθηκε τον δολοφόνο Μάικλ Μάιερς στις ταινίες τρόμου Halloween (2007) και Halloween II (2009).

Με πληροφορίες από CNN