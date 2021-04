Ο συνθέτης Danny Elfman ανακοίνωσε ένα νέο σόλο άλμπουμ μετά από 37 χρόνια

Το νέο άλμπουμ του Danny Elfman θα έχει τίτλο Big Mess και για να το ανακοινώσει, κυκλοφόρησε το βίντεο του κομματιού, True.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 11 Ιουνίου από την ANTI-/Epitaph. Πέρσι τον Οκτώβριο είχε βγάλει το πρώτο του σινγκλ μετά από 36 χρόνια, το Happy, ενώ ακολούθησαν άλλα τρία κομμάτια, τα Sorry, Love in the Time of Covid και Kick Me.

Το άλμπουμ θα περιέχει 18 κομμάτια.

Το κάπως φρικιαστικό βίντεο του True σκηνοθέτησε η Sarah Sitkin. Είπε ότι είναι «μια εξερεύνηση της κατακερματισμένης ταυτότητας μέσα από τον φακό της μνήμης. Ο Danny είναι η βασική φιγούρα του βίντεο αλλά απεικονίζεται μέσα από προσθετικά, μάσκες και 3D μέλη του σώματος του. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο που θα ήταν ζοφερό, τραχύ και άβολο».

Ο Elfman έφτιαξε το άλμπουμ κατά την διάρκεια της καραντίνας του 2020. «Μόλις άρχισα να γράφω, ήταν σαν να άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και δεν μπορούσα να σταματήσω. Τίποτα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Δεν είχα ιδέα πόσα κομμάτια θα έγραφα αλλά από την αρχή γρήγορα έγινε ένα αμφίπλευρο πρότζεκτ με αρκετa αντικρουόμενους τόνους.

Το κομμάτι Insects είναι ένα ξαναδουλεμένο κομμάτι των Oingo Boingo, της πρώην μπάντας του. To τελευταίο σόλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ήταν το So-Lo του 1984. Από τότε είχε αφιερωθεί στην σύνθεση για κινηματογραφικές ταινίες.

Ο πιο στενός του συνεργάτης είναι ο Tim Burton. Έχει γράψει το σάουντρακ για τις ταινίες Batman, Batman Returns, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Dumbo κ.ά.

Έχει όμως δουλέψει και με άλλους σκηνοθέτες, σε ταινίες όπως οι Justice League, Spider-Man, Spider-Man 2, Good Will Hunting Men in Black, Milk, Silver Linings Playbook, American Hustle, Hulk, Avengers: Age of Ultron κ.ά.

Για το νέο του άλμπουμ, ο Elfman είπε επίσης: «Ήξερα από την αρχή ότι δεν επρόκειτο να είναι μια καθαρή, εύκολη για κατηγοριοποίηση δουλειά. Προοριζόταν από την αρχή να είναι μια παρανοϊκή κακοφωνία επειδή αυτό είμαι. H «μεγάλη αταξία» του τίτλου είναι εγώ».