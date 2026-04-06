Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Ο Yann Martel, ο συγγραφέας του Life of Pi, επιστρέφει με το Son of Nobody, ένα νέο μυθιστόρημα που ξαναπιάνει την Ιλιάδα από τη σκοπιά ενός άγνωστου στρατιώτη. Σε συνέντευξή του στον Guardian, συνδέει ανοιχτά το βιβλίο με το σημερινό πολιτικό κλίμα, λέγοντας ότι προτιμά να κοιτάζει προς τα παλιά έπη για να σκεφτεί τον κόσμο του Τραμπ, του Πούτιν και της σημερινής βίας.

Το Son of Nobody κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από την Canongate και είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Martel εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Το βιβλίο μεταφέρει τον Τρωικό πόλεμο μακριά από τους βασιλιάδες και τους ήρωες και τον φέρνει πιο κοντά στον απλό άνθρωπο: στο κέντρο του βρίσκεται ο Psoas, ένας κοινός στρατιώτης, ενώ η αφήγηση μπλέκει το αρχαίο υλικό με τη σύγχρονη ζωή ενός ακαδημαϊκού στην Οξφόρδη.

Ο Martel λέει ότι άργησε να διαβάσει την Ιλιάδα, γιατί για χρόνια τη θεωρούσε ένα «βιβλίο για γέρους». Όταν τελικά την έπιασε στα χέρια του, τον κέρδισε ακριβώς η ένταση, η βία και ο τρόπος με τον οποίο μιλά για τη ζωή και τον θάνατο. Από εκεί προέκυψε και η βασική ιδέα του νέου βιβλίου: τι γίνεται όταν αφήνεις για λίγο στην άκρη τους ισχυρούς και κοιτάς εκείνον που πολεμά, χάνεται και μένει έξω από την επίσημη αφήγηση;

Ο Suraj Sharma στην κινηματογραφική μεταφορά του Life of Pi το 2012. Φωτογραφία: 20th Century Fox / Sportsphoto / Allstar

Στην ίδια συνέντευξη, ο συγγραφέας συνδέει ευθέως αυτή τη στροφή και με το παρόν. Όπως λέει, δεν τον ενδιαφέρει να γράψει εύκολες παρωδίες του Τραμπ, επειδή ο ίδιος ο δημόσιος λόγος είναι ήδη αρκετά ασφυκτικός. Προτιμά να επιστρέφει σε παλιότερα κείμενα, γιατί εκεί βρίσκει έναν πιο ουσιαστικό τρόπο να σκεφτεί τη σημερινή εποχή και να θυμηθεί ότι ο κόσμος έχει ξαναπεράσει από περιόδους βαρβαρότητας, πολέμου και πολιτικής σκοτεινιάς.

Ο Martel παραμένει, βέβαια, για τους περισσότερους ο συγγραφέας του Life of Pi, του βιβλίου που τιμήθηκε με το Booker και αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ang Lee. Με το Son of Nobody επιστρέφει ξανά στα μεγάλα θέματα που τον απασχολούν εδώ και χρόνια - τον μύθο, τη φιλοσοφία, την πίστη, τη μνήμη - αλλά αυτή τη φορά με φόντο τον Όμηρο και με το βλέμμα στραμμένο πολύ καθαρά στο τώρα.