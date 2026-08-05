Ο συγγραφέας του «Game of Thrones», George R. R. Martin, μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του με την κατάθλιψη

Ο George R. R. Martin, συγγραφέας της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς βιβλίων «Game of Thrones», αποκάλυψε ότι είχε σταματήσει να ενημερώνει τους θαυμαστές του μέσω του ιστολογίου του, καθώς «πάλευε με τη θλίψη και την κατάθλιψη».

«Αυτή η χρονιά ήταν… αγχωτική, για να το θέσω ήπια», έγραψε ο Martin σε μια ανάρτηση στο blog του που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, με τίτλο «Better Late Than Never» («Κάλλιο αργά παρά ποτέ»).

«Έχουν συμβεί τόσα πολλά, που ήταν συντριπτικό. Κάποια υπέροχα πράγματα, συναρπαστικά πράγματα. Όνειρα που έγιναν πραγματικότητα. Αλλά υπήρξαν και εφιάλτες. Έχασα φίλους. Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη».

Οι αναρτήσεις του George R. R. Martin

Η ανάρτηση αυτή σηματοδότησε την επιστροφή του Martin στο blog από τις 19 Φεβρουαρίου. Στην τελευταία του ανάρτηση, ευχαρίστησε την «υπέροχη ομάδα των βοηθών του», οι οποίοι, όπως είπε, εργάστηκαν ακούραστα για να τον εμποδίσουν να «μείνει όλο και πιο πίσω».

Τα τελευταία χρόνια, ο συγγραφέας φαντασίας έχει δεχτεί κριτική από αναγνώστες που διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην έκδοση του έκτου βιβλίου της σειράς «Game of Thrones», με τίτλο «The Winds of Winter».

Ο Martin απάντησε στις κριτικές πέρσι, γράφοντας σε μια ανάρτηση του Μαΐου 2025 ότι «θα έπρεπε να βρω κάποιον άλλο συγγραφέα να με αντικαταστήσει… Έτσι κι αλλιώς, θα πεθάνω σύντομα, γιατί είμαι πολύ γέρος. Έχω χάσει κάθε ενδιαφέρον για το "A Song of Ice and Fire" εδώ και δεκαετίες. Δεν δίνω δεκάρα πια για το γράψιμο, απλώς κάθομαι και ξοδεύω τα χρήματά μου».

Στην ανάρτηση της Δευτέρας, ο Martin αναφέρθηκε ξανά στην ηλικία του, γράφοντας: «Το χειρότερο ίσως να έρχεται ακόμα. Έγινα 77 τον περασμένο Σεπτέμβριο, και σας λέω, το να γερνάς δεν έχει καμία πλάκα».

Είπε στους θαυμαστές του ότι ο συνδυασμός ηλικίας και κατάθλιψης μπορεί να σημαίνει ότι οι «αναρτήσεις του πιθανόν θα είναι σύντομες και βιαστικές» στο άμεσο μέλλον, προσθέτοντας ότι οι «υπηρέτες» του ίσως τον βοηθούν περισσότερο.

Ωστόσο, το 2026 δεν ήταν μόνο θλίψη για τον συγγραφέα, όπως είπε ο ίδιος. Στην ανάρτησή του, ανέφερε τις εννέα υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy που απέσπασε η σειρά του «A Knight of the Seven Kingdoms» στο HBO Max.

Ο Martin έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Emmy, όλα ως παραγωγός της σειράς «Game of Thrones». Η σειρά κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική σειρά το 2019, το 2018, το 2016 και το 2015.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα μεταδοθεί από το NBC, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες.

«Ελπίζω να παρευρεθώ…», έγραψε ο Martin, «αλλά αυτό εξαρτάται από… καλά, από πολλά πράγματα».

Με πληροφορίες από NBC News