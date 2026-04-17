Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επέστρεψε στα UFO και μίλησε υπέρ της μεγάλης οθόνης

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του CinemaCon και το γεγονός από μόνο του έμοιαζε αρκετό για να αλλάξει λίγο ο τόνος της βραδιάς. Δεν ήταν απλώς άλλη μία παρουσίαση στούντιο ούτε ένα ακόμα πέρασμα μεγάλου ονόματος από το Λας Βέγκας.

Ηταν η πρώτη φορά που ένας σκηνοθέτης σαν τον Σπίλμπεργκ βρέθηκε εκεί για να μιλήσει για μια καινούργια ταινία, αλλά και για το ίδιο το σινεμά, σαν κάτι που εξακολουθεί να τον αφορά προσωπικά.

Εκεί παρουσίασε το «Disclosure Day», το νέο του φιλμ, και δέχτηκε την υποδοχή που θα περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο που έχει διαμορφώσει όσο λίγοι τη φαντασία της σύγχρονης κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Τιμήθηκε επίσης από τη Motion Picture Association και είπε, με εκείνη τη χαρακτηριστική του αίσθηση παλιού κινηματογραφικού ενθουσιασμού, ότι αυτή η πρώτη του εμφάνιση δεν θα είναι και η τελευταία.

Το «Disclosure Day» είναι η πρώτη του ταινία μετά το «The Fabelmans» και τον φέρνει ξανά κοντά σε ένα θέμα που τον ακολουθεί εδώ και δεκαετίες, τα UFO. Ο ίδιος είπε ότι τον γοήτευε από παιδί ό,τι συμβαίνει στον ουρανό, μέρα και νύχτα, και ότι πενήντα χρόνια μετά το «Close Encounters of the Third Kind» γύρισε αυτή την ταινία με την αίσθηση πως υπάρχει περισσότερη αλήθεια απ’ όση φαντασία σε αυτά που πρόκειται να δούμε. Το νέο φιλμ, με την Έμιλι Μπλαντ, τον Τζος Ο’Κόνορ, τον Κόλμαν Ντομίνγκο και τον Κόλιν Φερθ, βγαίνει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

Για την πλοκή δεν είπε πολλά, και μάλλον σωστά έκανε. Οσα έχουν γίνει γνωστά δείχνουν έναν κόσμο που έρχεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα απόδειξης μη ανθρώπινης νοήμονος ζωής, αλλά ο Σπίλμπεργκ προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Το μόνο που άφησε να περάσει είναι ότι πρόκειται για μια εμπειρία που χρειάζεται, όπως είπε, «ζώνη ασφαλείας».

φωτογραφία: Chantal Anderson

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν ήταν μόνο η ταινία. Ηταν ο τρόπος που μίλησε για τη μεγάλη οθόνη, σαν να υπερασπιζόταν κάτι παλιό αλλά ακόμα ζωντανό.

Θύμισε τη δική του πρώτη εμπειρία σε κινηματογραφική αίθουσα, μίλησε για την ανάγκη των πρωτότυπων ιστοριών και χαιρέτισε την απόφαση της Universal να επεκτείνει το αποκλειστικό κινηματογραφικό παράθυρο στις 45 ημέρες, ζητώντας σχεδόν παιχνιδιάρικα ακόμη περισσότερο χρόνο για τις αίθουσες. Σε μια εποχή όπου το σινεμά συχνά ακούγεται σαν θέμα στρατηγικής, ο Σπίλμπεργκ το έκανε να ακουστεί ξανά σαν θέμα πίστης

Με στοιχεία από Associated Press, The Hollywood Reporter, Reuters