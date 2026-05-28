Ο Σπίλμπεργκ επιστρέφει στους εξωγήινους και οι πρώτες αντιδράσεις μιλούν για την καλύτερη ταινία του εδώ και 20 χρόνια

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξανακοιτάζει τον ουρανό. Και αυτή τη φορά, οι πρώτες αντιδράσεις λένε ότι μπορεί να έχει κάνει την πιο δυνατή ταινία του εδώ και δύο δεκαετίες.

Το Disclosure Day, η νέα του ταινία επιστημονικής φαντασίας, προβλήθηκε ήδη σε δημοσιογράφους και κριτικούς στις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες πριν από την έξοδό της στις αίθουσες. Το πρώτο κύμα σχολίων είναι εντυπωσιακά θερμό, με αρκετούς να μιλούν για μια από τις καλύτερες στιγμές του Σπίλμπεργκ εδώ και πολλά χρόνια.

Η ταινία φαντάζεται τι θα συνέβαινε αν η ανθρωπότητα ερχόταν ξαφνικά αντιμέτωπη με την απόδειξη ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν. Είναι, δηλαδή, μια επιστροφή του σκηνοθέτη σε ένα πεδίο που έχει ο ίδιος σημαδέψει με ταινίες όπως οι Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, το E.T. ο Εξωγήινος και ο Πόλεμος των Κόσμων.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Έμιλι Μπλαντ, στον ρόλο μιας μετεωρολόγου από το Κάνσας Σίτι που, στη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, φαίνεται να καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη.

Δίπλα της, ο Τζος Ο’Κόνορ υποδύεται έναν άνδρα που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια στον κόσμο.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον και Γουάιατ Ράσελ. Το σενάριο έχει γράψει ο Ντέιβιντ Κεπ, παλιός συνεργάτης του Σπίλμπεργκ στα Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Ο Πόλεμος των Κόσμων και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Τη μουσική υπογράφει ο Τζον Γουίλιαμς, σε μία ακόμη συνεργασία με τον σκηνοθέτη.

Από τις πρώτες αντιδράσεις ξεχωρίζει ιδιαίτερα η Έμιλι Μπλαντ, με αρκετούς να μιλούν για μία από τις πιο ολοκληρωμένες ερμηνείες της καριέρας της. Άλλοι στάθηκαν στον συνδυασμό μυστηρίου, αγωνίας, ρομαντικής έντασης και κλασικού σπιλμπεργκικού δέους, ενώ η ταινία περιγράφηκε ήδη ως το πιο παράξενο φιλμ που έχει γυρίσει ο Σπίλμπεργκ.

Το Disclosure Day είναι η πρώτη ταινία του Σπίλμπεργκ μετά το The Fabelmans του 2022 και η πιο καθαρή επιστροφή του στο σινεμά των εξωγήινων εδώ και χρόνια. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

με στοιχεία από Hollywood Reporter