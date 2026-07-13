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Ο Σπίλμπεργκ αποχαιρέτησε τον Σαμ Νιλ: «Δεν θα ξεχαστεί ποτέ»

«Αγάπησα τη δημιουργία όλων των ταινιών Jurassic μαζί του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο σπουδαίος δημιουργός

The LiFO team
The LiFO team
ΣΤΙΒΕΝ ΣΠΙΛΜΠΕΡΓΚ ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΣΑΜ ΝΙΛ Facebook Twitter
ο Σαμ Νιλ μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ / Φωτ. Gettty
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Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε το δικό του αντίο στον Σαμ Νιλ, πρωταγωνιστή του «Jurassic Park», Σαμ Νιλ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Σε δήλωσή του στο Variety, ο κορυφαίος δημιουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διάσημου ηθοποιού.

«Χρωστάω ευγνωμοσύνη στους Ρότζερ Ντόναλντσον, Τζίλιαν Άρμστρονγκ, Γκράχαμ Μπέικερ και Φίλιπ Νόις που επέλεξαν τον Σαμ Νιλ σε ρόλους όπου ήταν τόσο εξαιρετικός, που τράβηξε την προσοχή μου και τελικά οδήγησε στο να υποδυθεί τον Dr Alan Grant στο Jurassic Park», σημείωσε ο Σπίλμπεργκ, αναφερόμενος στις παλαιότερες ταινίες του σταρ, όπως τα «Sleeping Dogs» (1977), «My Brilliant Career» (1979), «The Final Conflict» (1981) και «Dead Calm» (1989).

Σπίλμπεργκ: Αγάπησα τη δημιουργία των ταινιών μαζί του 

«Ο Σαμ ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος», συνέχισε ο σκηνοθέτης, τονίζοντας: «Ήταν μια πρόκληση για εκείνον να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που συμπεριφερόταν σαν τα παιδιά να ήταν ενοχλητικά και βρώμικα, γιατί αυτό ήταν το αντίθετο από τον στοργικό πατέρα που ήταν ο ίδιος για τα δικά του παιδιά».

«Αγάπησα τη δημιουργία όλων των ταινιών Jurassic μαζί του. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ, θα έχουμε πάντα τη δική μας Jurassic οικογένεια και ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ από εμάς ή από τα εκατομμύρια των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο», κατέληξε ο Σπίλμπεργκ. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

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