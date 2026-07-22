Ο Σπένσερ Τιούνικ βάφει γυμνά σώματα στα χρώματα του Pride

ΟΣπένσερ Τιούνικ, ο καλλιτέχνης που έχει φωτογραφίσει χιλιάδες γυμνά σώματα σε παραλίες, πλατείες και πόλεις σε όλο τον κόσμο, ετοιμάζει τη νέα του μαζική εγκατάσταση στη Γκραν Κανάρια.

Το έργο ονομάζεται Gran Spectrum και θα πραγματοποιηθεί στο Μασπαλόμας, στο πλαίσιο του Culture and Business Pride International Festival. Οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν θα βαφτούν στα 11 χρώματα της διευρυμένης σημαίας του Pride, σχηματίζοντας μια μεγάλη ανθρώπινη εικόνα αφιερωμένη στην ορατότητα, τη συνύπαρξη και την ισότητα.

Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί μόνο στους συμμετέχοντες, ενώ όσοι πάρουν μέρος θα λάβουν φωτογραφία περιορισμένης έκδοσης από την εγκατάσταση. Ο Τιούνικ έχει περιγράψει τη δουλειά του ως «95% αφηρημένη και 10% ακτιβιστική», όμως αυτή τη φορά το πολιτικό της νόημα είναι πιο ευδιάκριτο: γυμνά σώματα, βαμμένα στα χρώματα μιας σημαίας που διεθνώς βρίσκεται ξανά στο κέντρο πολιτισμικών συγκρούσεων.

Προηγούμενη μαζική εγκατάσταση του Σπένσερ Τιούνικ στην Bondi Beach, στο Σίδνεϊ, το 2022.

Η επιλογή του Μασπαλόμας δεν είναι τυχαία. Η Γκραν Κανάρια θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ΛΟΑΤΚΙ+ προορισμούς της Ευρώπης, ένας τόπος όπου η κουίρ ορατότητα συναντά τον τουρισμό, την αγορά, την ανάγκη για ασφάλεια και τη δημόσια εικόνα. Το Gran Spectrum στήνεται ακριβώς μέσα σε αυτή τη συνάντηση: το σώμα ως θέαμα, ως κοινότητα και ως πολιτικό μήνυμα.

Ο Τιούνικ έχει χτίσει την καριέρα του πάνω σε τέτοιες εικόνες. Από τη Νέα Υόρκη και τη Βαρκελώνη μέχρι το Μεξικό και την παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, οι εγκαταστάσεις του μετατρέπουν το γυμνό σώμα σε τοπίο. Δεν το παρουσιάζουν ως ατομική πρόκληση, αλλά ως μαζική φόρμα: μια ανθρώπινη επιφάνεια που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε έναν δημόσιο χώρο.

Στη νέα εγκατάσταση της Γκραν Κανάρια, αυτή η ανθρώπινη επιφάνεια θα αποκτήσει τα χρώματα της σημαίας του Pride. Έτσι, μια καλοκαιρινή εικαστική δράση σε τουριστικό προορισμό γίνεται κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή φωτογραφία: γίνεται εικόνα για το πώς τα κουίρ σώματα εμφανίζονται, διεκδικούν χώρο και μετατρέπουν την ορατότητα σε δημόσιο γεγονός.

Με στοιχεία από The Times