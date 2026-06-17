Ο Σον Πεν θα σκηνοθετήσει ταινία για την επίθεση στο Καπιτώλιο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν φέρεται να έχει πλάνα να σκηνοθετήσει ταινία για την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ταινία θα είναι από την οπτική γωνία αστυνομικού που βρέθηκε αντιμέτωπος με το πλήθος που εισέβαλε στο Καπιτώλιο.

Ο Σον Πεν θα αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου και τη σκηνοθεσία και θεωρείται πιθανό τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον ενσαρκώσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, που επισημαίνει πως δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ως προς αυτό ακόμη.

Τα γυρίσματα ενδέχεται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2027.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο

Την 6η Ιανουαρίου 2021 εκατοντάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να καταλάβουν το Καπιτώλιο, για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αναγνώρισε ποτέ την εκλογική ήττα του, αποποιείται ακόμη και σήμερα κάθε ευθύνη για την επίθεση και χαρακτηρίζει τους συμμετέχοντες «αμερικανούς πατριώτες».

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος απένειμε με εκτελεστικό διάταγμα προεδρική χάρη σε 1.250 πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για την επίθεση, μετέτρεψε τις ποινές άλλων 14 και διέταξε να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων ακόμη, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη ή στο στάδιο πριν από την απαγγελία ετυμηγορίας.

Ο Σον Πεν στη σκηνοθεσία της ταίνιας

Ο Σον Πεν είχε συμμετάσχει στις δημόσιες ακροάσεις της επιτροπής του αμερικανικού κοινοβουλίου που είχε αναλάβει να διενεργήσει έρευνα για τα γεγονότα.

Την περίοδο εκείνη, είχε φωτογραφηθεί μαζί με αστυνομικούς που είχαν προσπαθήσει να αποκρούσουν την επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του Μάικλ Φανόν.

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Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, που είχε καταθέσει στην επιτροπή, έγραψε βιβλίο για τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, πέρα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα δικαιώματα της πιθανής ταινίας έχει αποκτήσει η Warner Bros, πάντα σύμφωνα με το Deadline. Το διάσημο στούντιο ωστόσο βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς του από τον όμιλο Paramount Skydance κι ο ιδιοκτήτης αυτού του τελευταίου, ο Ντέιβιντ Έλισον, θεωρείται αφοσιωμένος σύμμαχος του προέδρου Τραμπ.

Με πληροφορίες από Deadline και AFP