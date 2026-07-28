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Ο Σον Άστιν αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του μετά τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εξαιτίας του χαμηλού μισθού του

Ο Άστιν έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι εισέπραξε περίπου «75.000 δολάρια ανά ταινία»

The LiFO team
The LiFO team
LORD OF THE RINGS ΣΑΜ ΑΣΤΙΝ ΣΠΙΤΙ Facebook Twitter
Φωτ. Facebook
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O Σον Άστιν αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, την εποχή που η φήμη του είχε εκτοξευθεί λόγω του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Αιτία; Ο πολύ χαμηλός μισθός που είχε συμφωνήσει για να υποδυθεί τον Σαμ στη θρυλική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον.

Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ταινίες αποτέλεσαν πολιτισμικό φαινόμενο, συγκεντρώνοντας 2,9 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μεταξύ 2001 και 2003. «Δεν ήμουν προετοιμασμένος για τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας», δήλωσε ο Άστιν. 

«Υπήρχε τεράστια απόσταση ανάμεσα στην προσοχή που τραβούσα πάνω μου και στα χρήματα που είχαμε. Δεν ήταν πολλά! Για την ακρίβεια, χρειάστηκε να πουλήσω το σπίτι μου, επειδή είχα κλείσει πολύ χαμηλή αμοιβή για την τριλογία», πρόσθεσε. 

Περίπου 75.000 ευρώ η αμοιβή του ανά ταινία 

Ο Αμερικανός ηθοποιός διευκρίνισε ότι πλέον είναι «οικονομικά πολύ άνετος», όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι όταν ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σαρώνανε στα ταμεία. Ο Πίτερ Τζάκσον και η παραγωγή είχαν γυρίσει και τις τρεις ταινίες ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι το καστ δεν είχε την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευτεί τις αμοιβές του με βάση την επιτυχία κάθε μέρους.

Ο Άστιν έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι εισέπραξε περίπου «75.000 δολάρια ανά ταινία», δηλαδή συνολικά γύρω στις 250.000 δολάρια για ολόκληρη την τριλογία. Παράλληλα, ο Ορλάντο Μπλουμ, που υποδύθηκε τον Λέγκολας, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του το 2019 στην εκπομπή The Howard Stern Show ότι πληρώθηκε μόλις 175.000 δολάρια για τις τρεις ταινίες.

Το franchise του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ετοιμάζεται τώρα για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Hunt for Gollum», τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Άντι Σέρκις, αλλά και με μια νέα ταινία στην οποία το σενάριο θα γράψει ο Στίβεν Κολμπέρ.  Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν ο Άστιν θα επιστρέψει στον ρόλο του σε κάποιο από τα δύο πρότζεκτ. Αν όμως συμβεί αυτό, ο ίδιος ξεκαθαρίζει στον Guardian ότι θα παλέψει για πολύ καλύτερη αμοιβή: «Να είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian 

Πολιτισμός

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