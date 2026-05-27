Ο σκηνοθέτης του Cinema Paradiso τιμάται στην Ταορμίνα για τον «βασιλιά του κασμίρ»

Ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Ιταλός σκηνοθέτης που συνέδεσε το όνομά του με το Cinema Paradiso, θα τιμηθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα για το Brunello: The Gracious Visionary, την ταινία του πάνω στον Μπρουνέλο Κουτσινέλι, τον σχεδιαστή που έγινε διεθνώς γνωστός ως ο «βασιλιάς του κασμίρ».

Ο Τορνατόρε θα λάβει το Golden Globes Prize for Documentary, σε συνεργασία με το Artemis Rising Foundation, στο πλαίσιο της 72ης διοργάνωσης του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου. Η απονομή θα γίνει στο αρχαίο θέατρο της Ταορμίνα, στη Σικελία, έναν από τους πιο φορτισμένους κινηματογραφικούς χώρους της Μεσογείου.

Το Brunello: The Gracious Visionary παρακολουθεί τη διαδρομή του Κουτσινέλι από τα παιδικά του χρόνια στην Ούμπρια ως γιος αγρότη μέχρι τη δημιουργία ενός διεθνούς οίκου πολυτελείας. Η ταινία συνδυάζει ντοκιμαντερίστικο υλικό, αναπαραστάσεις και μαρτυρίες, επιχειρώντας να αποτυπώσει όχι μόνο την επιχειρηματική του πορεία, αλλά και τη φιλοσοφία γύρω από την οποία έχτισε τη δημόσια εικόνα του.

Ο Κουτσινέλι έχει συνδέσει το brand του με την ιταλική χειροτεχνία, την παραγωγή στην Ιταλία και την ιδέα του «ανθρωπιστικού καπιταλισμού», ενός μοντέλου που θέλει να ενώσει την πολυτέλεια με την αξιοπρέπεια της εργασίας, την κοινότητα και την αναβίωση του Solomeo, του χωριού της Ούμπρια όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας του. Ο Τορνατόρε δεν φτιάχνει ένα απλό πορτρέτο μόδας, αλλά μια ταινία πάνω στον τρόπο με τον οποίο ένας επιχειρηματίας μετατρέπεται σε ιταλικό πολιτισμικό σύμβολο.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Νικόλα Πιοβάνι, ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης του Life Is Beautiful. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στη Ρώμη τον Δεκέμβριο του 2025, στα στούντιο της Cinecittà, σε μια προβολή που είχε ήδη τον χαρακτήρα μεγάλου ιταλικού θεάματος, με καλεσμένους από τον χώρο της μόδας, του σινεμά και της πολιτικής.

Η φετινή Ταορμίνα επιχειρεί συνολικά να ενισχύσει το διεθνές της προφίλ. Η Τζέιν Κάμπιον θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, η Έλεν Μίρεν θα τιμηθεί με βραβείο συνολικής προσφοράς, ενώ ο Ράσελ Κρόου αναμένεται να παρουσιάσει εκεί τη νέα του ταινία Bear Country.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η διάκριση στον Τορνατόρε, αλλά και η ίδια η μεταμόρφωση του Κουτσινέλι σε κινηματογραφικό πρόσωπο. Ο «βασιλιάς του κασμίρ» δεν παρουσιάζεται απλώς ως σχεδιαστής, αλλά ως φορέας μιας ιταλικής φαντασίωσης όπου η ύπαιθρος, η πολυτέλεια, η εργασία, η φιλοσοφία και η εικόνα της ηθικής επιχειρηματικότητας προσπαθούν να χωρέσουν στο ίδιο κάδρο.

με στοιχεία από το Variety